Violencia narco: quién era el hombre que apareció muerto en Florencio Varela

El cuerpo de Viarnes fue encontrado este 11 de enero por personal del Comando de Patrullas de Florencio Varela durante una recorrida preventiva por las calles Holmberg y Paysandú, en un descampado de la zona. El hombre se encontraba recostado sobre su lateral derecho, sin signos vitales.

Al arribo del SAME, el médico interviniente constató el fallecimiento, mientras que personal de Policía Científica, junto a la UFI N°1, realizó las tareas de rigor.

viarnes La ficha de Interpol de Viarnes.

“La inspección del cuerpo permitió establecer la existencia de seis orificios de entrada compatibles con proyectiles de arma de fuego, todos localizados en la zona superior de la espalda, lo que indica que el ataque fue ejecutado por la espalda”, detallaron fuentes del caso.

Aunque la víctima no portaba documentación, gracias a la extracción de huellas dactiloscópicas se logró confirmar su identidad. No era una persona desconocida para el sistema judicial ni para el mundo policial. Se trataba de Juan Francisco Viarnes, argentino, de 66 años, una figura con un extenso prontuario penal y con un pasado directamente vinculado a causas resonantes de narcotráfico y corrupción policial, especialmente en la provincia de Córdoba.

“Entre sus señas particulares se destacaban un tatuaje de una flor de los vientos en la cara interna del antebrazo izquierdo, un piercing en el lóbulo de la oreja izquierda, cabello corto teñido de color claro y vestimenta prolija al momento del hallazgo”, explicaron.

Antecedentes

Con la identificación de Viarnes, se constató que registraba numerosos antecedentes judiciales a lo largo de más de dos décadas, entre los que se destaca:

Secuestro extorsivo (art. 170) – año 2004

Robo (art. 164) – causa federal en Córdoba (2016)

Robo – IPP San Martín (2022)

Averiguación de identidad – Policía Argentina (2013)

Causas penales varias vinculadas a hechos ocurridos en San Martín

Libertad bajo control judicial – Tribunal Oral Criminal N°4 de Quilmes (2017)

El informante clave del “narcoescándalo” cordobés

Más allá de su prontuario, también adquirió relevancia nacional a partir de su rol como informante de la policía de Córdoba, y posteriormente como testigo central en uno de los mayores escándalos de corrupción policial vinculados al narcotráfico en esa provincia.

Según consta en una investigación, “el Francés” fue informante y colaborador informal de la División Drogas Peligrosas de Córdoba. En ese rol, denunció a altos mandos policiales, entre ellos al entonces jefe de Drogas Peligrosas, comisario Rafael Sosa, por vínculos directos con narcotraficantes, robos de estupefacientes, plantación de pruebas y cobro de coimas.

Sus declaraciones derivaron en la detención de Sosa, en el descabezamiento de la cúpula policial cordobés, la renuncia del ministro de Seguridad provincial y la revisión de cientos de causas por narcotráfico.

Para los investigadores, como Viarnes transitó durante años una zona gris entre el delito y la colaboración con fuerzas de seguridad, esto le generó amistades de poder, así como también enemigos.

De esta manera, para el fiscal Darío Provisionato, de la UFI N°1, que quedó a cargo del caso, su crimen estaría ligado un ajuste de cuentas