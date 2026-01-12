Policiales |

Nació en Mar del Plata y vivía en Francia: quién era el joven que murió por la ola gigante

Yair Amir Manno Núñez había regresado al país para visitar a su familia cuando ocurrió la tragedia en la Costa Atlántica. El episodio dejó también 35 heridos y una persona internada tras sufrir un infarto.

Un fenómeno marítimo extremo alteró este lunes la Costa Atlántica y provocó escenas de caos en Santa Clara del Mar y zonas cercanas. Una ola de gran tamaño sorprendió a turistas y vecinos, obligó a evacuar todas las playas y activó un amplio operativo de emergencia. En ese contexto, Yair Amir Manno Núñez, un joven de 29 años, murió tras ser arrastrado por el mar y golpeado contra las rocas.

La víctima había nacido en Mar del Plata y residía desde hacía tiempo en Francia. Había regresado a la Argentina para pasar las vacaciones junto a su familia, acompañado por su novia, de nacionalidad francesa, y dos amigos. Al momento del hecho, según la reconstrucción inicial, se encontraba pescando en la playa cuando fue sorprendido por la fuerza del agua.

Yair Amir Manno Núñez 2
Yair Amir Manno Núñez (Credito Instagram y Facebook)

En medio de esa situación, Yair fue alcanzado por la corriente y sufrió un fuerte impacto contra las rocas, los guardavidas y el personal de emergencia actuaron de inmediato y realizaron maniobras de reanimación, pero no lograron salvarle la vida.

El episodio dejó además 35 heridos leves y una persona internada tras sufrir un infarto, según confirmaron las autoridades.

Desde Defensa Civil bonaerense señalaron que se trató de un evento imprevisible y sin antecedentes recientes de esa magnitud durante el día en la región. Las playas fueron evacuadas de forma preventiva y se mantuvo el alerta en localidades cercanas, el único fallecido fue Núñez, mientras que los heridos recibieron atención médica y la familia del joven fue asistida por equipos de contención.

