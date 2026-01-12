Nació en Mar del Plata y vivía en Francia: quién era el joven que murió por la ola gigante

Yair Amir Manno Núñez había regresado al país para visitar a su familia cuando ocurrió la tragedia en la Costa Atlántica. El episodio dejó también 35 heridos y una persona internada tras sufrir un infarto.
Un fenómeno marítimo extremo alteró este lunes la Costa Atlántica y provocó escenas de caos en Santa Clara del Mar y zonas cercanas. Una ola de gran tamaño sorprendió a turistas y vecinos, obligó a evacuar todas las playas y activó un amplio operativo de emergencia. En ese contexto, Yair Amir Manno Núñez, un joven de 29 años, murió tras ser arrastrado por el mar y golpeado contra las rocas.
La víctima había nacido en Mar del Plata y residía desde hacía tiempo en Francia. Había regresado a la Argentina para pasar las vacaciones junto a su familia, acompañado por su novia, de nacionalidad francesa, y dos amigos. Al momento del hecho, según la reconstrucción inicial, se encontraba pescando en la playa cuando fue sorprendido por la fuerza del agua.
En medio de esa situación, Yair fue alcanzado por la corriente y sufrió un fuerte impacto contra las rocas, los guardavidas y el personal de emergencia actuaron de inmediato y realizaron maniobras de reanimación, pero no lograron salvarle la vida.
El episodio dejó además 35 heridos leves y una persona internada tras sufrir un infarto, según confirmaron las autoridades.
Desde Defensa Civil bonaerense señalaron que se trató de un evento imprevisible y sin antecedentes recientes de esa magnitud durante el día en la región. Las playas fueron evacuadas de forma preventiva y se mantuvo el alerta en localidades cercanas, el único fallecido fue Núñez, mientras que los heridos recibieron atención médica y la familia del joven fue asistida por equipos de contención.
