Constitución: detienen a una mujer en silla de ruedas con cocaína en un kiosco

La mujer, de 64 años y nacionalidad boliviana, fue encontrada con una mochila que contenía casi un millón de pesos y 928 dólares. Según fuentes policiales, residía en una habitación ubicada justo detrás del comercio, el primer sector marcado por los perros entrenados para detectar estupefacientes durante la inspección.

la-policia-la-ciudad-incauto-mas-600-dosis-cocaina-un-maxikiosco-y-una-pension-trucha-constitucion En el lugar se incautaron cerca de 600 dosis de cocaína.

El local funcionaba en la calle Pavón al 1300 y operaba como maxikiosco-almacén. En la parte trasera había una pensión sin habilitación, donde vivían al menos diez personas. Para los investigadores, el lugar cumplía un rol clave en la organización de la actividad ilegal.

constitucion-policia-la-ciudad-incauto-mas-600-dosis-cocaina-un-maxikiosco Parte de la droga estaba oculta en espacios de difícil acceso.

El hallazgo de la droga

Durante el operativo se secuestraron alrededor de 600 dosis de cocaína. Parte del material estaba fraccionado y listo para la venta, mientras que otras cantidades fueron encontradas sin dividir, lo que reforzó la sospecha de comercialización en el lugar.

Además, fue detenido un hombre de 37 años, de nacionalidad paraguaya, que ocupaba una habitación en el primer piso. En el entretecho de ese espacio se hallaron 441 dosis y tres piedras de cocaína sin fraccionar, con un peso total de 230 gramos.

720 (10) Los perros detectores marcaron sectores clave del inmueble.

720 (8) La mujer detenida tiene 64 años y se movilizaba en silla de ruedas.

Sobre el cierre del procedimiento, los perros detectaron otra bolsa oculta en la mochila de descarga de un inodoro. Allí se encontraron 166 dosis, con un peso aproximado de 50 gramos. Ambos detenidos quedaron a disposición de la Justicia y se ordenó el secuestro de la droga, el dinero y los celulares. El maxikiosco y la pensión fueron clausurados.