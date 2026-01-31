Quiso robarle a un motociclista en Quilmes, fue atropellado por una policía y voló por el aire

Todo ocurrió cuando dos ladrones interceptaron al conductor de la moto y lo amenazaron con armas de fuego. En ese momento, al quedar expuestos sobre la calzada, la automovilista, miembro de una fuerza de seguridad, embistió a uno de los delincuentes, que voló varios metros por el aire y cayó sobre el asfalto.

El cómplice logró escapar, aunque fue identificado por los investigadores. Minutos después, personal del SAME arribó al lugar y trasladó al ladrón herido al Hospital Iriarte, donde se constató que presentaba fracturas en ambas piernas.

Por disposición del titular de la UFI N° 5 de Quilmes, el implicado quedó detenido y fue imputado por el delito de robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa. A su vez, la conductora del vehículo se presentó voluntariamente en una comisaría de Quilmes, donde se identificó como personal policial.

La mujer reconoció haber atropellado al ladrón, por lo que se ordenó el inicio de un sumario administrativo. Por razones de seguridad, su identidad permanece bajo resguardo y no se dispuso su arresto.

En 2004, vale recordar, un efectivo había detenido a un joven que intentaba robarle a los automovilistas que circulaban por el Acceso Sudeste, a la altura de Bernal. El delincuente, de 24 años, tenía una pistola 9 milímetros, 17 municiones y un bolso con 383.000 pesos en efectivo.