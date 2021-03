"2do. tiempo": Macri presentó 1 libro y recibió 6 cachetadas

Ni la presentación de su libro "Primer Tiempo" -cuyo PDF circula gratis e ilegalmente en redes-, ni el extenso reportaje en una señal de noticias hecho por un prestigioso panel de periodistas, parecieron morigerar la extensa lista de cachetadas que recibió una tras otra durante 4 días seguidos.

Morales y Cornejo Humor mejor.jpg

Humor negro (y político)

En el mundo político suele decirse que un buen olfato que permita distinguir el "olor a cadáver" de otro dirigente es muy importante. Porque cuando se percibe ese aroma, se debe proceder a velar y enterrar al "muerto político". "Lo acompañamos (al difunto) hasta el cementerio, pero no nos quedamos con el muerto", suelen asegurar algunos insensibles políticos.

Precisamente entre los "sabuesos" de la alianza "Juntos por el Cambio" se encuentran los dirigentes radicales Alfredo Cornejo y Gerardo Morales. El presidente del partido centenario y exgobernador de Mendoza acaba de asegurar que si hubiese un segundo tiempo, sería con otros jugadores. Cornejo usó esa chicana contra el recién lanzado libro de Macri, "Primer Tiempo", con el que el expresidente pretende retornar a los primeros planos de la discusión política (y, de hecho, lo viene logrando, aunque no de modo positivo).

Por su parte, el gobernador de Jujuy dijo que no apoyaría nuevamente a Mauricio Macri como candidato a presidente y que él mismo quiere postularse.

Patricia Bullrich error involuntario.jpg

Despertando con el enemigo

Tras esas dos lapidarias sentencias, Macri recibió un duro golpe pero desde su propio partido. El martes 23, durante la habitual reunión por Zoom de la cúpula de la alianza JxC, el expresidente participó despeinado, con cara de recién levantado, y teniendo como fondo su dormitorio, con su esposa, Juliana Awada, en camisón y mirando su celular. Una imagen poco favorable, sobre todo teniendo en cuenta los motes de "domador de reposeras" o "apasionado por el descanso" con los que lo castigan sus opositores en forma pública y su círculo más cercano, en privado. La presidenta del partido, Patricia Bullrich, restó importancia al hecho (que fue su responsabilidad) y dijo que se trató de "un error involuntario".

Pese a ello, la equivocación despertó suspicacias. Justo ese día, Macri retó a "Pato" por haber emitido un comunicado reclamando la autorización del Gobierno para que las farmacias puedan comprar 3 millones de vacunas chinas en forma privada. Al fundador del PRO no le gustó que el comunicado partidario haya salido sin su aprobación previa. Patricia debería recordar que ella es la presidenta, pero el accionista principal de la empresa política es el exprimer mandatario.

Hugo Moyano boludo mejor.jpg

Hugo Moyano le pasó por encima con un insulto-camión

Durante el extenso reportaje realizado por la señal LN+, Mauricio Macri volvió a atacar al líder de los Camioneros y dirigente gremial preferido de Alberto Fernández, Hugo Moyano. No fue una buena idea. Don Hugo no se calla y no se caracteriza por la sutileza a la hora de responder agravios. Cuando le consultaron sobre las acusaciones en su contra por parte del expresidente, Moyano fue lapidario: "Es un boludo asintómatico", dijo. De este modo, el creador del partido amarillo recibió el cuarto cachetazo de la semana.

Carlotto macri preso mejor.jpg

A 45 años del golpe de Estado, Estela de Carlotto pide que metan preso a Macri

Mauricio venía mal. Y la presidenta de la prestigiosa institución "Abuelas de Plazo de Mayo", Estela de Carlotto, le rindió un especial "homenaje" al expresidente que dijo que los "Derechos Humanos son un gran negocio".A Mauricio Macri "hay que meterlo preso lo antes posible...porque es un delincuente", aseguró. ”El endeudamiento que hemos sufrido ha sido feroz, tienen que pagar por lo que hicieron”, consideró la titular de Abuelas de Plaza de Mayo.Una dama pacífica, prestigiosa y honorable, le pegó la quinta cachetada de la semana al hijo de Franco Macri.

Cristina carita mejor.jpg

La última "piña" de la semana

Fiel a su estilo directo y posicionador -suele poner a más de uno en su lugar-, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner habló en un acto del Día de la Memoria, para, entre otros muchos temas, pegar una sonora bofetada al expresidente Macri. Y es sabido que cuando Cristina habla, la escuchan sus seguidores y sus detractores.

"Las políticas de memoria, verdad y justicia castigaron a los que violaron los derechos humanos, pero a los que instigaron, apoyaron y empujaron a hacer lo que hicieron nunca les pasó nada" dijo y agregó que incluso "terminaron más ricos, porque además dejaron la estatización de la deuda externa (privada) entre ellos la familia y el grupo económico que ya sabemos quién es (en alusión a Macri)", afirmó la vicepresidenta en Las Flores. El expresidente venía mal y la vicepresidenta le pegó la cachetada "de gracia".

Peron riendose mejor (1).jpg

"Si Perón viviera, apoyaría a Juntos por el Cambio" (Macri humorista)

El jueves pasado y luego de haber recibido 6 cachetazos seguidos por propios y ajenos, Macri aseguró que "si Perón viviera, apoyaría a Juntos por el Cambio". Sí, lo dijo. Justo él que personalmente puso en la lista de Diputados a Fernando Iglesias, el más combativo de los "gorilas" (calificación política no peyorativa que identifica coloquialmente a los antiperonistas más radicales) del PRO, que no solo lleva escritos dos libros antiperonistas, sino que no deja pasar oportunidad de acusar al peronismo de ser el responsable de la decadencia argentina de los últimos 70 años. Justo Macri, que acusa al peronismo de ser el mayor exponente del populismo en la Argentina y de trabar el progreso que su gobierno habría intentado impulsar sin éxito. Tanto cachetazo puede confundir a cualquiera. Hasta los asesores que le deben haber recomendado la "genialidad" de decir que el General apoyaría a gorilas.

"Primer Tiempo" está lejos de igualar el récord de "Sinceramente"

Pese a la campaña de difusión en medios, las ventas del libro "Primer Tiempo" de Mauricio Macri no se disparan. Y en su entorno están trabajando en ideas creativas para impulsar las ventas de la primera obra literaria del expresidente de la Nación y de Boca Juniors.....Pero esas ideas serán tema de una próxima columna.

Nota: Al cierre de esta edición, el libro de Macri no fue subido al "Rincón del Vago", pese a la sugerencia hecha por el jefe de Gabinete Santiago Cafiero.