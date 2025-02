Adorni apuntó contra Santiago Caputo por su intromisión en la entrevista a Milei

Según Adorni, Caputo decidió frenar la nota cuando Milei comenzó a hablar sobre el rol del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en el escándalo de la criptomoneda $Libra. "No había nada malo en lo que se había dicho, pero Santiago Caputo tiene el defecto de la excelencia", sostuvo en diálogo con A24.

video (4).mp4

Durante la entrevista con Jonatan Viale, el presidente aseguró que no manejaba los detalles del proceso judicial en su contra y mencionó a Cúneo Libarona. En ese instante, una voz en off ordenó cortar la grabación, lo que desató controversia cuando el video sin editar se filtró en redes sociales.

Adorni justificó la decisión de Caputo, aunque admitió que fue un error: "Habitualmente no está en las entrevistas, entonces tal vez no sabía que la dinámica es no cortar por ningún motivo".

El vocero también minimizó el impacto del episodio y culpó a las redes sociales por amplificar la controversia: "En búsqueda de la excelencia, se cometió un error técnico. Cuando ves los tres minutos de contexto, es simplemente una corrección para evitar confusiones con el Ministerio de Justicia".

Por último, Adorni negó que el Gobierno condicione las entrevistas de Milei y aseguró que el presidente "no sugiere preguntas ni temas" en sus encuentros con la prensa.

Lemoine acusó a TN de operar en contra del Gobierno

La diputada Lilia Lemoine se refirió a la polémica entrevista que Jonatan Viale le realizó a Javier Milei e hizo un descargo contra Todo Noticias (TN).

“El otro día en TN operaron que los vecinos de Moreno ME HABÍAN ECHADO de la marcha: era falso. No pasaron el material que les pasé, pero Manu Jove se encargó de desmentir al aire que 'la intendente' estuviera en Grecia. ¿A qué juegan muchachos? Después de lo de hoy es EVIDENTE” tuiteó Lemoine, haciendo referencia a cuando los vecinos corearon "que se vaya" en su contra en la marcha por Lucas Aguilar, el repartidor asesinado el 30 de enero.

El otro día en TN operaron que los vecinos de Moreno ME HABÍAN ECHADO de la marcha; era falso. No pasaron el material que les pasé, pero Manu Jove se encargó de desmentir al aire que "la intendenta" estuviera en Grecia.

¿A qué juegan muchachos?

Después de lo de hoy es EVIDENTE. pic.twitter.com/H0BG6V99qe — Lilia Lemoine (@lilialemoine) February 18, 2025

Agustín Romo, diputado provincial de La Libertad Avanza, también denunció una operación y, en su cuenta de X, compartió un tuit que opinaba: "No es la primera vez que las producciones atentan con Milei, lo hemos visto en LN+, A24, TN, los tipos lo sabotean porque sus entrevistas son honestas. Ahora Milei no debe darle más a estos tipos, hay que darle a los streamings entrevistas, ahí es todo mas auténtico y masivo".