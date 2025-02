Javier Milei, sobre el escándalo de la criptomoneda: "Fue un cachetazo"

Acerca del motivo por el que publicó el tuit de la criptomoneda, que registró una suba sideral en su cotización pero después se desplomó, Milei explicó: “Difundí esto como difundí cientos de cosas. Mi tuit es tres minutos después de la creación de la moneda, porque soy un fanático de estas cosas y me enteré. Son traders de volatilidad que sabían lo que estaban haciendo”.

“¿Perdió plata el Estado? No. ¿Perdieron plata los argentinos? Como mucho serán cuatro y cinco. La gran mayoría de los inversores son chinos y estadounidenses“, analizó el líder de La Libertad Avanza. ”Este episodio no daña mi credibilidad en el mundo”, agregó.

En la entrevista con el periodista Jonatan Viale, Mile contó por qué borró la publicación de la criptomoneda $LIBRA que había fijado en su cuenta de la red social X. "Como se estaba generando ruido ante la duda me voy, me tengo que correr”, señaló el libertario. "Si vos vas al casino y perdés plata, es tu problema. Es un problema entre privados. El Estado no tiene ningún rol. No lo promocioné, lo difundí. Yo soy un tecno optimista fanático, y quiero que la Argentina se convierta en Hub tecnológico. Toda propuesta que creas que pueda mejorar el financiamiento de emprendedores tecnológicos, es el equivalente a cuando vas a inaugurar una planta”, añadió.

Milei dijo haber conocido a Hayden Mark Davis, el creador de $LIBRA, en octubre de 2024 en la Casa Rosada: “Me hizo la propuesta de armar una estructura para que se financie a emprendedores que por una cuestión de informalidad no tienen que financiarse. Cuando se hizo público lo de $LIBRA, yo le di difusión”.

“El tuit está planteado en ese formato, difundiendo esto, para los argentinos que no tienen financiamiento, para que se financie esto para proyectos de emprendedores”, continuó.

A raíz de este escándalo, el jefe de Estado consideró que deberá "levantar filtros" y "poner murallas" porque, a su criterio, "no puede ser tan fácil llegar a él". "La lección más interesante y que tengo que aprender es que asumí la Presidencia y seguí siendo Javier Milei el de siempre, y los que me conocen saben que se accedía a mí de la misma manera que cuando era presidente", expresó.

Una vez más, Milei apuntó contra la política tradicional, al señalar que en los distintos partidos opositores "están nerviosos" porque "las encuestas les dan recontra bajo" y saben que "la economía está en franca recuperación".

"Si estamos en los niveles que estamos ahora, la economía va a estar creciendo por lo menos el 7%, y la inflación va a estar en 1%", pronosticó el mandatario, por lo que advirtió que, "si a este gobierno le va bien, ellos no vuelven más".

entrevistamileitn1.jpg El Presidente intentó mostrarse firme ante los pedidos de juicio político en su contra.

Asimismo, Milei salió al cruce de las últimas críticas realizadas por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner: “¿Que me lo diga las dos veces condenada? ¿Por qué no explica por qué la hija tenía 5 palos verdes en una caja del banco? ¿Que me lo diga la chorra? Que me venga a dar clases alguien que tuvo de ministro de Economía a Axel Kicillof, que le costó al país 35.000 millones de dólares. No hay mayor estafa en la Argentina que el kirchnerismo”.

Milei buscó mostrarse firme ante los pedidos de juicio político en su contra. "No tengo miedo de que me volteen. El verdadero ponzi de la Argentina nos llevó al 60% de la pobreza. Con la economía creciendo y la inflación de 1% saben que no pueden ganar. Ellos van a defender el status quo. Hablan de estafa, pero la mayor estafa fue el kirchnerismo”.

Noticia en desarrollo