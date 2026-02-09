Adorni aseguró que podrían cerrar la TV Pública

“Hay que hacerla eficiente en términos de achicarla todo lo que se pueda, en virtud de no tener que privatizarla. Está la chance de cerrarla, podríamos bajarle la llave, pero por ahora le vamos a cambiar el nombre", aseguró el funcionario libertario en un streaming.

En la misma línea, dio la “primicia” sobre el cambio de nombre de la señal, ya que no se va a llamar más TV Pública, porque consideran que, en esta nueva etapa, “y a través de retiros voluntarios y de determinados procedimientos que no vienen al caso”, pueden mostrar “un cambio simbólico” acerca del camino que quiere tomar La Libertad Avanza (LLA).

En la entrevista que brindó a Infobae, el funcionario señalo que es posible que el actual nombre suene “kirchnerista ” y, remarcó que, desde la asunción del presidente Javier Milei, "todo lo que sea cartelería con contenido ideológico" tiene la orden de ser retirado.

La situación actual de los empleados de la TV Pública atraviesa un proceso de profunda reestructuración bajo la intervención estatal, que ha sido prorrogada recientemente, debido a que el Gobierno Nacional oficializó la continuidad de la intervención en Radio y Televisión Argentina (RTA), que incluye a la TV Pública y Radio Nacional, según el Decreto 79/2026. Este proceso se extendió hasta el 1º de febrero de 2027.

Por otra parte, el plan de retiros voluntarios al que se refirió Adorni en la entrevista, busca reducir la plantilla de los medios públicos en aproximadamente 500 puestos de trabajo, un 20% del total actual de 2.400 empleados, y que afecta a periodistas, productores y también personal administrativo, no sólo de la TV Pública, sino también de las 50 emisoras de Radio Nacional.

Tal como lo dejó claro el jefe de Gabinete, esta gestión considera "excesiva" la dotación actual de trabajadores, y donde en la TV Pública, particularmente, asciende a casi 1.300 empleados.

Con respecto a los salarios, los gremios como SATSAID, SiPreBA, APJ y SALCo, denuncian una pérdida significativa del poder adquisitivo, debido a que los sueldos estuvieron prácticamente congelados desde agosto de 2024, lo que ha llevado a muchos por debajo de la línea de pobreza.

Al mismo tiempo, los trabajadores de la TV Pública rechazan fuertemente la reforma laboral y advierten que podría causar un "daño irreversible" a los medios públicos.

CON INFORMACIÓN DE NA