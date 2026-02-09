Gustavo Saénz denunció que el kirchnerismo amenaza a los senadores que voten la reforma laboral

En una entrevista televisiva, el mandatario salteño sostuvo: “Hay gobernadores, senadores y diputados que han sido hasta amenazados, diciéndoles que les iban a intervenir el Partido Justicialista en sus distritos -como ya lo han intervenido en Salta, en Misiones, en Jujuy- de acuerdo a cómo votaban ese día los legisladores, sabiendo que el PJ es la única herramienta electoral que tienen en sus provincias”.

Sáenz sostiene un enfrentamiento público con la cúpula del PJ que preside Cristina Fernández de Kirchner desde que a fin de diciembre se decidió sancionar a la senadora jujeña Carolina Moisés por acompañar la Ley de Presupuesto 2026. Moisés, junto al catamarqueño Guillermo Andrada, la riojana Sandra Mendoza, el riojano Jesús Rejal y el puntano Fernando Salino forma parte del bloque Convicción Federal, que es parte del interbloque justicialista que preside el formoseño José Mayans, justamente vicepresidente de Cristina Kirchner en el PJ nacional.

“Las retóricas intransigentes no defienden al trabajador, defienden los privilegios de los que están en la política y de los representantes de los trabajadores. Pero yo represento a todos los salteños”, advirtió Sáenz. “Amenazan con la intervención si no votan en contra de la reforma laboral. Les quitan la herramienta electoral que tienen”, subrayó el gobernador y agregó: “Es muy difícil trabajar así. Cuando tienen que votar los aprietan, los amenazan. ¿Queremos seguir con esta ley laboral? No funciona, no genera trabajo, hay cada vez mayor empleo precarizado”.

Reclamo de respuestas al Gobierno Nacional

Sáenz también aprovechó la entrevista para reclamar respuestas a la mesa política del Gobierno. “Nosotros queremos que nos escuchen. La culpa de que la macroeconomía esté bien, pero la microeconomía no está funcionando no es de los gobernadores, la caída del consumo es real”, dijo.

El mandatario agregó que desde el viernes último las provincias esperan respuestas de la Casa Rosada respecto al capítulo fiscal del proyecto de reforma laboral, cuestionado por los mandatarios porque implica una merma en los ingresos de las provincias ya que se deja de recaudar el impuesto a las Ganancias a las grandes sociedades.

“Venimos conversando con el ministro del Interior acerca de la modernización laboral -agregó Gustavo Sáenz-, pero estamos a la espera de que la mesa política acepte o no las modificaciones que proponemos y que proponen los trabajadores, los sindicatos, los empresarios. Nosotros no aceptamos el capítulo de Ganancias, ha bajado la recaudación, ha caído la coparticipación, y nosotros estamos ofreciendo alternativas”.