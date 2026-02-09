¿Qué se sabe de la renuncia de Demian Reidel en Nucleoeléctrica y quién lo reemplaza?

Reidel había asumido la presidencia de la compañía en abril de 2025 y su gestión quedó bajo la lupa cuando se conoció que dos gerentes designados durante su mandato fueron desplazados. Según fuentes oficiales, la polémica se originó porque la conducción administrativa estaba dispuesta a pagar casi el doble por el servicio de limpieza en comparación con el contrato vigente el año anterior, sin que se informara un monto final adjudicado.

demian-reidel-542803-135757 Demian Reidel junto al presidente Javier Milei.

La renuncia de Reidel se tomó en una asamblea realizada este lunes 9 de febrero, oportunidad en la que también se resolvió renovar casi por completo el directorio. El único que continúa es Diego Chaher, dirigente cercano a Santiago Caputo, asesor presidencial.

Según trascendió, los funcionarios desplazados fueron Marcelo Famá y Hernán Pantuso, a quienes se les iniciaron sumarios internos. Desde la empresa aclararon que Reidel no estaba directamente involucrado en la operatoria diaria de la licitación cuestionada.

El Gobierno enmarcó los cambios como parte de un proceso de reorganización que apunta a la futura privatización de la firma. Desde el oficialismo destacaron que la transición fue “pacífica” y con aprobación del directorio saliente.

Qué es Nucleoeléctrica

Nucleoeléctrica Argentina es la empresa estatal que opera las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. Su función principal es generar energía eléctrica de origen nuclear para el sistema nacional.

Lo que se viene

Screenshot_20260209_131635_Instagram-edited Juan Martín Campos, nuevo presidente de Nucleoeléctrica Argentina, con trayectoria técnica en el sector nuclear estatal.

El nuevo presidente del directorio será Juan Martín Campos, especialista en seguridad nuclear y ex titular de Dioxitek. En tanto, Reidel, podría volver a desempeñarse como asesor del Presidente.

Campos es bioquímico egresado de la Universidad de Buenos Aires y se desempeñó como analista de seguridad nuclear en la Autoridad Regulatoria Nuclear entre 2017 y 2024. Luego ocupó cargos jerárquicos en Dioxitek y fue designado presidente de esa compañía a fines de 2025, tras la creación de la Secretaría de Asuntos Nucleares dentro del Ministerio de Economía.