Adorni en el Congreso: acusó de golpista a la oposición y eludió su situación judicial

Adorni señaló: “Recibimos un país en crisis: cepo y brecha cambiaria del 200%, déficit fiscal altísimo, Estado sobredimensionado, pobreza infantil del 60%, piquetes, violencia, sistemas de salud y educación devastados, y aislamiento internacional”.

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Destaco que si no actuaban rápido, "la economía y la pobreza hubieran colapsado aún más”. “El kirchnerismo intentó desestabilizar durante la campaña, generando corrida cambiaria y suba de tasas, lo que agravó la situación”, subrayó.

A su vez, agregó: “A pesar de esto, no nos desviamos: logramos superávit fiscal por primera vez en más de un siglo, bajamos el gasto público al mínimo en diez años, eliminamos estructuras estatales innecesarias y privilegios”.

En su discurso reconoció que “hubo un retraso en nuestro camino de la reconstrucción que que se explica, en gran parte, por un fenómeno que vivimos con historia crudeza durante la segunda mitad del año pasado, la operación golpista que el kirchnerismo de izquierda ejecutaron en plena campaña electoral”

En ese sentido, Adorni señaló que “el riesgo país se disparó en función de una posible victoria del kirchnerismo en las urnas” y eso “trajo serias dificultades para la gente de a pie y afectó negativamente el bolsillo de los argentinos”

“Como si esto fuera poco, la oposición se dedicó a operar financieramente en contra del gobierno y a impulsar leyes en el Congreso de la Nación con el único propósito de romper el equilibrio fiscal”, destacó y sumó: "Todavía sufrimos los efectos de aquel ataque, pero eso no nos debió un centímetro de nuestro camino”.

“Gracias a que hicimos los deberes, ya pasamos la peor parte de la tormenta. Las tasas están bajando y el crédito está expandiéndose. La inflación, a pesar de los efectos de este ataque, continuará su camino a la baja. La actividad económica está mejorando”, sostuvo.

Al abordar el eje de seguridad, Adorni aseguró que durante la actual gestión se registró una baja en la tasa de homicidios y afirmó que la Argentina se convirtió en “el país menos violento de América Latina”. También resaltó el impacto de operativos como el Plan Bandera en Rosario y otras iniciativas de control territorial y fronterizo.

En ese marco, el funcionario destacó el trabajo de las fuerzas de seguridad y remarcó el aumento en los decomisos de droga, con cifras récord en incautaciones. Según sostuvo, estos resultados forman parte de una política sostenida para combatir el delito y recuperar el control en zonas críticas.

Adorni también resaltó el trabajo del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, y destacó la eliminación y modificación de miles de regulaciones. Según afirmó, se trata de un proceso inédito orientado a reducir el tamaño del Estado y facilitar la actividad económica.

El jefe de Gabinete sostuvo que las medidas ya muestran resultados en distintos sectores, como el aumento de la productividad en empresas, la expansión del acceso a internet satelital y el crecimiento del transporte aerocomercial. En ese marco, defendió la política de apertura y desregulación como uno de los ejes centrales del Gobierno.

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