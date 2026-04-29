Poco serio: Esteban Paulón apareció con una máquina de pochoclos en Diputados

El momento más comentado llegó cuando Paulón se acercó al estrado de Menem y le ofreció un paquete de pochoclos al propio autor de la frase, coronando la burla en plena antesala del informe de gestión.

La escena sumó una cuota de distensión -y también de ironía política- a una jornada atravesada por expectativa y tensión por la exposición de Adorni en Diputados.