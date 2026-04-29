Poco serio: Esteban Paulón apareció con una máquina de pochoclos en Diputados

En la previa del informe de gestión de Manuel Adorni, el diputado socialista irrumpió en el recinto con un delantal y una máquina de hacer pochoclos. Repartió bolsas entre legisladores y le ofreció una a Martín Menem, en una ironía por la frase del riojano sobre una sesión “picante”.
La previa de la presentación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dejó una escena insólita en la Cámara de Diputados. El legislador socialista Esteban Paulón ingresó al recinto con una máquina de hacer pochoclos, un delantal y bolsas listas para repartir, en una provocación cargada de humor dirigida al presidente de la Cámara baja, Martín Menem.
La intervención no fue casual. Horas antes, Menem había anticipado que la sesión iba a ser “picante” y había sugerido “comprar pochoclos”, una frase que Paulón decidió llevar literalmente al recinto.
Con la máquina en mano, el diputado santafesino se prestó para fotos con otros legisladores opositores y repartió pochoclos entre sus colegas, en una puesta en escena que rápidamente captó la atención dentro del Congreso.
El momento más comentado llegó cuando Paulón se acercó al estrado de Menem y le ofreció un paquete de pochoclos al propio autor de la frase, coronando la burla en plena antesala del informe de gestión.
La escena sumó una cuota de distensión -y también de ironía política- a una jornada atravesada por expectativa y tensión por la exposición de Adorni en Diputados.
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