UBA: paro de trabajadores tras el comunicado de Capital Humano

Los trabajadores de la UBA realizan un paro total de actividades este miércoles para expresar su repudio al comunicado del Ministerio de Capital Humano que intima a los rectores universitarios a “tomar medidas para asegurar el derecho a la educación de los estudiantes”. Exigen la ley de financiamiento y ratifican la marcha del 12 de Mayo.
La Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA) y la Asociación del Personal de la UBA (APUBA), organizaciones sindicales que nuclean a trabajadores Docentes y No docentes, decretaron un paro total de actividades en todo el ámbito de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para este miércoles.
Dichas organizaciones tomaron la medida de fuerza en respuesta a lo que consideran un "provocador comunicado" del Ministerio de Capital Humano de este lunes, mediante el cual dicha cartera responsabilizó a los docentes por no garantizar el derecho a la educación, debido a las reiteradas medidas de fuerza.
Además, ratificaron la convocatoria a la Cuarta Marcha Federal Universitaria, programada para el 12 de mayo, invitando a sumarse a toda la comunidad que comparte la convicción sobre la importancia de "preservar y fortalecer esta institución central".
A través de un comunicado, los representantes de ADUBA y APUBA señalaron que "Desde el primer día de su mandato, el Gobierno inició el desarrollo de una política de pauperización de los salarios y de asfixia del funcionamiento de las universidades públicas. En esa línea y con su acostumbrada dosis de cinismo solicita 'un plan de contingencia para asegurar el derecho a la educación de los estudiantes universitarios'”.
"Al mismo tiempo, profundiza la crisis de la educación superior, con la definición unilateral de salarios que pierden mes a mes con la inflación y con el incumplimiento absoluto de la Ley de financiamiento Universitario, ordenada ya en dos oportunidades por el poder judicial", agrega la nota.
Al respecto, el secretario general de ADUBA Emiliano Cagnacci manifestó: “Desde nuestro gremio docente repudiamos y rechazamos el comunicado del Ministerio de Capital Humano, donde se nos responsabiliza de no garantizar el derecho a la educación. Quien debe hacerlo es el Gobierno Nacional a través de la ministra de Capital Humano Sandra Petovello”.
Y agregó: “En vez de sacar comunicados a través de las redes sociales, debe ponerse a trabajar exigiéndole a su gobierno que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, que ya tiene dos fallos judiciales en ese sentido”.
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