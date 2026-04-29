UBA: paro de trabajadores tras el comunicado de Capital Humano

"Al mismo tiempo, profundiza la crisis de la educación superior, con la definición unilateral de salarios que pierden mes a mes con la inflación y con el incumplimiento absoluto de la Ley de financiamiento Universitario, ordenada ya en dos oportunidades por el poder judicial", agrega la nota.

Al respecto, el secretario general de ADUBA Emiliano Cagnacci manifestó: “Desde nuestro gremio docente repudiamos y rechazamos el comunicado del Ministerio de Capital Humano, donde se nos responsabiliza de no garantizar el derecho a la educación. Quien debe hacerlo es el Gobierno Nacional a través de la ministra de Capital Humano Sandra Petovello”.

Y agregó: “En vez de sacar comunicados a través de las redes sociales, debe ponerse a trabajar exigiéndole a su gobierno que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, que ya tiene dos fallos judiciales en ese sentido”.