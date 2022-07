Alberto, Cristina y Massa se volvieron a reunir en Olivos

La confirmación de la reunión la hizo el Senado de la Nación al desmentir una publicación de este jueves de un medio digital nacional, en la que se mencionaba que el encuentro tenía como objetivo acordar la suba del dólar tarjeta.

"La Dirección de Comunicación del Senado de la Nación comunica que en la reunión de ayer mantenida entre el presidente de la Nación, el presidente de la Cámara de Diputados y la presidenta de este cuerpo no se abordaron ninguno de los temas desarrollados en la falsa noticia", publicó esta mañana la cuenta de ese organismo en Twitter.

La Dirección de Comunicación del Senado de la Nación, comunica que en la reunión de ayer mantenida entre el presidente de la Nación, el presidente de la Cámara de Diputados y la presidenta de este Cuerpo no se abordaron ninguno de los temas desarrollados en la falsa noticia pic.twitter.com/33pcZqej8e — Senado Argentina (@SenadoArgentina) July 14, 2022

Por su parte, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, dijo ante los medios en su conferencia de prensa que no le habían brindado información al respecto del encuentro entre los funcionarios.

"No me consta que esa reunión haya existido. En todo caso, el presidente y la vicepresidenta pueden reunirse las veces que quieran, tener conversaciones confidenciales las veces que quieran, si hay algo que informar de algunas de ellas me lo harán saber y yo se los comunicaré", declaró Cerruti al ser consultada por los medios en Casa de Gobierno.

El presidente, la vice y el titular de la Cámara de Diputados vienen manteniendo diálogos y encuentros en las últimas semanas sobre la marcha de la gestión del Gobierno y la llegada de Silvina Batakis al Ministerio de Economía, luego de la renuncia de Martín Guzmán.