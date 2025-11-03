Economía pone en marcha la privatización de más de 1.800 km de rutas

El funcionario destacó que la medida busca reemplazar un modelo que consideró deficitario, por uno transparente y competitivo, sin subsidios del Tesoro. Además, indicó que la iniciativa apunta a modernizar la infraestructura vial y atraer inversión privada, cuidando los recursos del Estado.

Tramos en licitación

La licitación cubrirá dos de los ocho tramos de la segunda etapa de la Red Federal de Concesiones:

Tramo Sur Atlántico Acceso Sur: 1.325 km, incluyendo RN 3, 205, 206 y autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza Cañuelas.

Tramo Pampa: 547 km sobre la RN 5, entre Luján y Santa Rosa.

rutass

En total, la segunda fase abarca más de 4.400 kilómetros divididos en 8 tramos, con presencia en provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa. En junio pasado se realizaron las audiencias públicas de todos los tramos, cumpliendo con la instancia de participación ciudadana necesaria antes de avanzar en la privatización.

Aunque desde el Gobierno se asegura que la medida mejorará la infraestructura y reducirá costos, distintos sectores plantean dudas sobre el impacto en los peajes y el control del tráfico en los corredores concesionados. La licitación busca atraer tanto a empresas nacionales como internacionales, con contratos de gestión por varios años.