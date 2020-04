Embed ALBERTO FERNÁNDEZ (@alferdez): "EL LUNES VA A SEGUIR LA CUARENTENA. ESTAMOS MUY LEJOS DE LA META"



"Le dije a todos los gobernadores: 'no saben la suerte que tengo de que sean ustedes'. Están todos codo a codo, poniendo toda la fuerza para sacar esto adelante" pic.twitter.com/8vmEU7sJtu — C5N (@C5N) April 8, 2020

Por otra parte se refirió a lo sucedido con compras realizadas por el Ministerio de Desarrollo Social y aseguró: "No puede pasar nunca más". "El que quiera hacer plata, que no se dedique a la política", remarcó.

"Nosotros no somos ladrones, no somos corruptos, si hay un corrupto entre nosotros lo identificaremos y lo sacaremos del gobierno. Ya el ministro (Daniel Arroyo) tomó acciones sobre lo que pasó. Eso que pasó no puede volver a pasar nunca más y si alguien hizo esto adrede, en esto soy implacable", afirmó el jefe de Estado en diálogo con C5N.

Y agregó: "Voy a aplicar la Ley de Defensa de Competencia. Le voy a pedir a los intendentes que informen sobre los sobreprecios en los comercios de cercanías. No es momento de sacar ventaja"

Asimismo, el mandatario se refirió a la conversación que tuvo con la vicepresidenta de la Nación y el trato con los gobernadores: "Mi encuentro con Cristina Fernández de Kirchner fue muy grato, Hablamos de todo. (...). Le dije a todos los gobernadores: 'no saben la suerte que tengo de que sean ustedes'. Están todos codo a codo, poniendo toda la fuerza para sacar esto adelante".

