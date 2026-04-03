La Justicia investiga un viaje de Manuel Adorni a Aruba en Año Nuevo de 2025

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Al momento la Dirección Nacional de Migraciones solamente brindó el dato de la existencia de un viaje a Perú y uno de vuelta desde Ecuador, pero no registran hacia Aruba.

Otro dato importante es que por entonces no existían los vuelos directos de la aerolínea de bandera hacia Aruba. Además de Manuel Adorni, el pedido se hace extensivo, en el mismo sentido, a su esposa Bettina Julieta Angeletti y a toda persona que haya viajado y esté en la investigación.

La causa se originó con el viaje a Punta del Este en febrero para el fin de semana del feriado de carnaval, en vuelo privado. Al respecto, la factura, según testimonios que están en el expediente, tiene fecha 4 de marzo y fue pagada por Grandío o por una productora emparentada con la Televisión Pública.

Adorni va al Congreso y deberá responder preguntas de los legisladores

La fecha en la cual el jefe de Gabinete deberá presentarse en la sesión que se realizará en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación será el venidero 29 de abril, donde tendrá que responder preguntas de la oposición. Ese día dará su primer informe de gestión en el rol.