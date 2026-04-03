La embajada de Rusia cruzó la acusación por una presunta campaña contra Milei

A través de un comunicado oficial, la delegación diplomática rusa rechazó las acusaciones que circularon en varios medios digitales.
A través de un comunicado oficial, la embajada de Rusia en la Argentina rechazó la acusación por una presunta campaña contra el presidente Javier Milei.
Todo comenzó se hizo pública una campaña de desinformación presuntamente impulsada desde Rusia para perjudicar a Milei. Estas versiones incluían el financiamiento de cientos de artículos publicados en medios con la intención de afectar la imagen del mandatario.
Tras la difusión del informe, el Gobierno advirtió que va a avanzar “hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los actores directos e indirectos que participaron de esta red de espionaje ilegal”.
En este contexto, desde la embajada de Rusia respondieron con un escueto: “Nos vimos obligados a prestar atención a la reciente publicación de una serie de los materiales antirrusos en los sitios web argentinos”.
También sostuvieron que indicaron que “los ‘investigadores’ han reavivado una historia olvidada sobre una supuesta campaña de desinformación rusa, inflada artificialmente en junio de 2025. Como era de esperar, al igual que entonces, no se aportan hechos ni pruebas que respalden estas insinuaciones”.
“Lamentamos que las posturas ideológicas vuelven a imponerse al sentido común, y que el deseo de enturbiar las relaciones bilaterales prevalece sobre la voluntad de desarrollarlas”, concluyeron.
Previamente, Javier Milei sostuvo que el “espionaje que ha trascendido es de una gravedad institucional pocas veces vista en la historia”.
“Los “periodistas” y “medios” vinculados a esto son solo la PUNTA DEL ICEBERG de algo mucho más grande. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los actores directos e indirectos que participaron de esta red de espionaje ilegal”, escribió en su cuenta de X.
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