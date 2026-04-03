Sindicatos distacionados de la CGT convocaron a un plenario para el Día del Trabajador

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“Tiene que servir para seguir afianzando y consolidando el FreSU. Nos tenemos que encontrar, nos tenemos que mezclar porque el ajuste lo sufrimos todos. La destrucción de los salarios y de los puestos de empleo nos atraviesa tanto al sector público como al sector privado”, señaló Aguiar.

En este marco, el dirigente agregó: “Por un lado está la lucha en la calle para terminar de derogar una reforma laboral que no podemos dejarla en manos de una Corte Suprema adicta al poder, y por el otro la necesidad de construir un programa”.

Este Frente de gremios tomó protagonismo meses atrás con protestas y paros contra la reforma laboral que impulsó y aprobó la gestión de Javier Milei.