“Esto es un enorme acto más de irresponsabilidad de Macri”, dijo Fernández y agregó: "¿Quién puede estar en contra del acuerdo con la UE? Pero tenemos que saber qué queremos hacer, si queremos ser la factoría de los años '20. Sé lo que la UE hace y reclama, yo lo sé. Si este acuerdo está avanzando es para que vendamos producción primaria en términos acotados y ellos nos inunden de productos manufacturados".

En ese sentido, el ex jefe de gabinete kirchnerista aseguró: "Quiero ver que va a pasar con la industria automotriz. Esto es un enorme acto más de irresponsabilidad de Macri. Si hay algo que caracteriza al gobierno de Macri es la improvisación".

"Macri piensa que estamos entrando al mundo pero somos los socios más pobres del mundo. Entrar a la globalización no nos condena a ser idiotas, a aceptar reglas que terminan contra nuestra industria", agregó.

ADEMÁS:

De este modo, remarcó que "esto tiene que pasar por el Congreso y ahí vamos a conocer cuánto nos saldría y cuánto no. El acuerdo todavía no está firmado".

“Sé que no voy a tener desencuentros con Cristina”

Por otro lado, Fernández se refirió a las próximas elecciones y al rol de Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta en caso de ganar los comicios. "No tengo idea, a mí no me preocupa", dijo en una extensa entrevista La Nación.

"Yo sé el papel que tengo que cumplir yo, con eso me alcanza. Y sé que no voy a tener desencuentros con Cristina. Cuando escucho cantar el 'vamos a volver', les pregunto siempre a los que lo cantan, para qué vamos a volver. Hay que ser mejores de lo que fuimos nosotros. Y ser mejores que nosotros es no caer en los errores que caímos", agregó.

Además, aseguró que su eventual mandato "no va a ser un poder bicéfalo. Yo voy a ser el presidente". "Y así como no intervine en las listas nadie va a intervenir en mis ministerios. Si detrás de este planteo quieren quebrarnos a Cristina y a mí, no lo van a lograr. ¡No me van a hacer pelear nunca con Cristina! ¡No voy a romper nunca con Cristina!", dijo.