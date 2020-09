Alberto Fernández: "Los dólares hacen falta para producir, no para guardar"

Desde la sede central de Arsat, en la localidad bonaerense de Benavídez (Tigre), el mandatario se refirió a los anuncios que realizó el Banco Central que restringen el acceso al dólar en el mercado formal y aseguró que su compromiso es promover la “educación, la ciencia y la tecnología, que lleva desarrollo a todos los lugares del país”.

alberto fernandez plan conectar - video presentación

El jefe de Estado expresó estos conceptos en el acto donde se anunció el Plan Conectar, que contará con una inversión de 37.900 millones de pesos hasta 2023, buscará universalizar el acceso a conexiones de banda ancha de última generación y prevé la reactivación del Plan Satelital Argentino.

Por otra parte, en referencia al freno que recibió el plan de soberanía satelital, durante la gestión de Mauricio Macri, Fernández sostuvo que “hubo cuatro años donde todo se paralizó y se favoreció la desintegración”.

"Arsat fue una empresa estatal que, con un sesgo ideológico y prejuicio, fue atacada y desfinanciada”, remarcó al respecto.

Otro proyecto federalista

Al referirse concretamente al Plan Conectar, Fernández volvió a manifestar sus intenciones de llevar adelante políticas federalistas.

En ese sentido, indicó que "lo que estamos haciendo hoy con el tendido de fibra óptica es integrar mejor al país y cuando se anuncia la fabricación del tercer satélite siento que estamos volviendo a ser lo que nos merecemos ser, porque muchas zonas rurales van a tener conectividad".

"Nuestro compromiso sigue siendo el de siempre: pensar en la Argentina del futuro que promueve la educación, la ciencia y la tecnología, que lleva desarrollo a todos los lugares del país haciendo una Argentina menos desigual", agregó.

En ese contexto, Fernández insistió en que no cree en la "meritocracia" y sostuvo que, "si algunos tenemos mejores condiciones, el mérito no alcanza y eso no lo podemos permitir".

Los alcances del Plan Conectar

El Plan Nacional de Conectividad (Conectar) busca universalizar el acceso a conexiones de banda ancha de última generación y prevé la reactivación del Plan Satelital Argentino.

Asimismo, contempla el desarrollo, construcción y puesta en órbita de un nuevo satélite, el primero de la segunda generación de Arsat, que estará orientado a la ocupación de las posiciones orbitales de la Argentina y al desarrollo de la industria satelital de telecomunicaciones.

ADEMÁS:

Tras las restricciones a la compra, los bancos no venden dólares

Rodríguez Larreta retomó el contacto con Kicillof