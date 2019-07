"El problema que tenemos es la economía, que está paralizada, no perdamos más el tiempo, es una economía que no crece, no se desarrolla, no promueve el consumo", dijo a la salida del encuentro y agregó:"Hay que darle trabajo a los jóvenes, hay que poner dinero en el bolsillo de la gente y de los jubilados".

El encuentro fue para ratificar el apoyo de parte del consejo directivo del organismo a la fórmula presidencial del Frente de Todos. Fernández era esperado cerca del mediodía, pero llegó pasada las 14 horas y no hizo declaraciones a la prensa. Entró junto el gobernador de Tucumán, Juan Manzur; el exgobernador de Jujuy, Eduardo Fellner; el jefe del PJ porteño, Víctor Santa María, y el dirigente del Movimiento Evita Fernando "Chino" Navarro.

Además de una decena de dirigentes sindicales, estuvieron presentes Héctor Daer y Carlos Acuña, muy cercano al líder del Frente Renovador, Sergio Massa. Uno de los grandes ausentes es el sector de Luis Barrionuevo, quien sostiene apoyo a Roberto Lavagna y la fórmula de Consenso Federal, mientras que algunos sectores evitarán dar definiciones políticas.

Varios dirigentes que se encuentran fuera de la CGT, como el ferroviario Sergio Sasia y Guillermo Moser (Luz y Fuerza), y el taxista Omar Viviani y el legislativo Norberto Di Próspero. También estará el portuario Juan Carlos Schmid, quien formó parte del triunvirato de líderes con Daer y Acuña, también estuvieron en la sede de UPCN.

Previo al encuentro, el titular de UPCN, Andrés Rodríguez, aseguró que el binomio Alberto Fernández-Cristina Kirchner le parece "un paso importante para la reconstrucción del peronismo", mientras que Daer adelantó que votará a esa fórmula "sin dudar".

ADEMÁS:

A un día de la veda, Macri inauguró el Metrobus de San Martín y elogió a Vidal: "Se propuso cambiar la historia"

Kicillof dice que no es marxista, sino peronista y keynesiano

Si bien históricamente la CGT ha apoyado a los candidatos del Partido Justicialista, la decisión de mantenerse "neutral" se debe a que no tienen participación en la listas de candidatos a legisladores, como si otros sectores del sindicalismo o el moyanismo.

Más allá de esto, los dirigentes con más respaldo ya anticiparon su apoyo a la fórmula del Frente de Todos. El encuentro fue, puntualmente, para dialogar con algunas líneas internas que impidieron que, hasta ahora, haya surgido un criterio unánime para comunicar oficialmente.