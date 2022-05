Alberto y un acto en busca de la unidad, pero sin el kirchnerismo

Allí, ante ese auditorio organizado el dirigente sindical que más defiende al presidente, Alberto Fernández hablará y pedirá más unidad en el Frente de Todos. En realidad, la idea es transmitir un mensaje que deje en claro que la unidad no está en juego, aún con las internas al rojo vivo dentro de la coalición gobernante.

Sin embargo, pese a las intenciones que tienen en el albertismo, no lograron convencer a ningún representante del kirchnerismo duro. Gerardo Martínez hizo personalmente las gestiones para que Eduardo Wado de Pedro fuera, pero el ministro del Interior declinó la invitación por razones personales. “Hay un 95% de posibilidades de que no vaya”, señalaron en su entorno.

Al parecer, aunque el mensaje del jefe de Gabinete fue claro y contundente no todos están dispuestos a acatarlo. “No fue una orden sino una invitación a que participemos todos”, dijeron en el entorno de otro ministro. Sin embargo, la ausencia del principal operador de Cristina dentro del Gobierno es toda una señal de cómo está la interna hoy dentro del Frente de Todos.

Aunque no todos fueron invitados. Ni la vicepresidenta ni Máximo Kirchner recibieron un convite de parte de los organizadores del acto. El gobernador bonaerense en cambio, fue invitado y hasta última hora de anoche no había confirmado su presencia. Sin embargo, se descuenta que Axel Kicillof no participará del evento organizado por la UOCRA en Esteban Echeverría, el partido que comanda Fernando Gray.

En cambio, ya confirmaron su presencia los gobernadores de San Juan, Sergio Uñac, y de Entre Ríos, Gustavo Bordet. Entre los organizadores señalaban que no eran tan importantes las presencias de algunos dirigentes del Frente de Todos. “El acto es un respaldo al presidente y al Gobierno en general”, dijeron.

Lo cierto es que el acto del viernes en el camping de UOCRA, será también una antesala del “relanzamiento” de la gestión que el presidente prepara con sus ministros para el 25 de mayo, cuando se celebre un nuevo aniversario del primer gobierno patrio.

La idea es anunciar algunos cambios (los nuevos billetes con las caras de algunos próceres sería uno) y anunciar viajes y nuevas acciones de Gobierno. Habrá que ver si todo esto alcanza para disimular el malestar que reina dentro de la coalición gobernante.