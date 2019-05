Aníbal Fernández, sobre Cristina Kirchner: "La yegua va a volver, ya está trotando"

El ex jefe de Gabinete del kirchnerismo también intentará en las próximas elecciones regresar a la escena pública, ya que se postulará como precandidato a concejal del Partido Justicialista (PJ) en Pinamar.

En declaraciones al programa radial El Disparador, Fernández expresó sobre Cristina: “La yegua va a volver, ya está trotando… Desde lo personal lo deseo, y sostengo que tiene que ser candidata porque no hay tiempo que perder”.

Y aseguró: "Tengo contacto con ella todos los días". En esa línea, propuso a Alberto Fernández como posible jefe de Gabinete de Cristina al mencionar: "Habló casi a diario con él: la tiene muy clara".

Así mismo, avaló la intención del ex ministro de Economía, Axel Kicillof, de presentarse como precandidato a gobernador de Buenos Aires: "Me gusta mucho Axel, es lo más parecido a la gestión que yo hubiera hecho, lo voy a ayudar en todo lo que pueda".

Por otra parte, el ex funcionario no cree en la posibilidad de una alianza con el Frente Renovador, al precisar: "No lo veo a Sergio Massa sumándose. Él armó su propio espacio, no es un compañero que forma parte de nuestra estructura". Si bien aclaró: "Hablamos de generalidades cuando nos cruzamos, pero nunca rompimos la relación".

En cuanto al contexto socioeconómico de la Argentina, Fernández consideró: "Hoy es un país que le está pidiendo un sacrificio muy fuerte a Cristina para hacerse cargo de semejante despelote para ver si puede meterlo en caja lo más pronto posible para que deje de sufrir el pueblo".