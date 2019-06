Aníbal Fernández: "Kicillof va a gobernar como lo hubiera hecho yo"

Desde ese entonces, el ex jefe de Gabinete se mantuvo un tanto alejado de la política y del propio kirchnerismo. Incluso, este año, competirá por una banca de concejal en la localidad bonaerense de Pinamar.

Entrevistado por Edi Zunino en su programa “En el barro (y clandestino)”, Fernández opinó sobre la situación política actual y sobre los principales candidatos para los próximos comicios.

Axel Kicillof, candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, fue el más elogiado. “Es bravísimo. Es un tipo formado, bien plantado… yo hubiera sido un gobernador como va a ser Kicillof. En algunas cosas, tenemos cualidades parecidas”.

Sobre el candidato presidencial Alberto Fernández, el ex jefe de gabinete kirchnerista aseguró que no se trata de “ningún sapo. Siempre fue del espacio. Los que lo conocemos un poquito más, tenemos más para defenderlo: siempre fue un tipo de gran relación con Néstor y con Cristina. En algún momento hubo un chisporroteo y el tipo tuvo las bolas suficientes para plantarse y correrse y discutir públicamente lo que no estaba de acuerdo. Ellos ahora decidieron volver a juntarse y me puso muy contento”. En este marco, aclaró que si Fernández lo convoca, se sumaría al espacio. “En lo que pueda ayudar a la política y al peronismo, voy a estar”, remarcó.

Además, lo diferenció del líder del Frente Renovador, Sergio Massa, con quien tiene una relación personal muy buena, aunque “en política tengo muchas cosas para cuestionarle. Massa se fue de nuestro espacio y construyó otro. Alberto no”.

Con quien no fue tan generoso fue con el senador peronista, Miguel Ángel Pichetto, hoy candidato a vicepresidente de Mauricio Macri. “Compartí con él mucho tiempo. En el Senado y como jefe de Gabinete. Nunca pensé es que fuera capaz de hacer esta locura. Fue horrible. Ser tránsfuga es lo peor que te puede pasar en tu vida. Pichetto es un tránsfuga. Me da mucho dolor y vergüenza ajena”, lanzó Fernández.

“Yo pienso seguir viviendo y me voy a morir viviendo para la política”, aseguró el ex jefe de Gabinete y, respecto a su candidatura como concejal, explicó: “Tengo domicilio en Pinamar. Y tengo una agrupación muy importante en Quilmes, pero los pibes vienen pidiendo cancha. ¿Otra vez volver a poner al viejo choto este para impedir que los pibes crezcan?”.