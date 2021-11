Aníbal Fernández negó que desde 2019 el delito haya crecido

El funcionario brindó hoy una conferencia de prensa en la sede de la cartera que comanda en la que dio respuestas 48 horas después del asesinato de Roberto Sabo, un kiosquero que fue acribillado de seis balazos en Ramos Mejía.

"La Matanza tiene 1,5 millones de habitantes. No puede haber un policía en cada cuadra. Estamos tratando de encontrar la mejor manera de optimizar los recursos", sostuvo.

"Ojalá hubiéramos llegado a prevenir esta situación", se lamentó e indicó que "me encantaría" hablar con la familia de la víctima y "lo voy a intentar".

Por otro lado aclaró que "nunca voy a estar del lado de la represión" en función de los enfrentamientos entre los vecinos y la Policía en la marcha del lunes por la noche en reclamo de Justicia.

"Nunca voy a estar del lado de la represión. Estuve 5 años en la fuerza, me fui sin un delito y sin un muerto", afirmó y al ser consultado si fue un error haber tirado gases añadió: "Yo no hago valoraciones de nadie, no soy celador de nadie".

"No miro las cosas en términos electorales, y si hay una manifestación es porque tienen todo el derecho del mundo a manifestar su dolor y su queja", agregó Fernández.

familiares-amigos-y-veci_820915.jpg Una postal de la marcha que tuvo lugar el lunes por la noche en Ramos Mejía pidiendo Justicia.

Acerca de si ve un crecimiento del delito de 2019 a esta parte respondió con un rotundo "no, decididamente no". "Las propias estadísticas -aportó- no están mostrando pero no es para hablar de estadísticas, es un tema para hablar de un ser humano, duele, es tristísimo".

Cuando se le pidió opinión acerca de los dichos de Sergio Berni, quien aseguró que "la inseguridad es una enfermedad endémica", el funcionario nacional retrucó: "Sucede en todos los lugares del mundo, en algunos más y en algunos menos".