Apuñaló a un joven en Berisso y lo detuvieron cuando fue a votar

La víctima, L. S. Aguirre, de 29 años, fue trasladada al Hospital Mario Larrain, donde permanece internada “estable, pero bajo asistencia respiratoria y con riesgo de vida”, según confirmaron fuentes sanitarias.

El caso quedó en manos del fiscal Álvaro Garganta, de la UFIJ 11 de La Plata. La DDI logró identificar al agresor en pocas horas a partir de cámaras de seguridad y testimonios, lo que permitió obtener una orden de detención por “Homicidio en grado de tentativa”.

Con la información de que el prófugo debía presentarse a votar, la Policía montó un operativo encubierto en la Escuela Primaria N° 10, ubicada en Montevideo y 74. Allí, efectivos aguardaron su llegada. Cuando el joven ingresó al establecimiento, fue “inmediatamente detenido” sin alterar el desarrollo normal de los comicios.

Este arresto, vinculado a un intento de homicidio, fue el más grave dentro de una serie de operativos desplegados durante la jornada electoral. Según trascendió, la Bonaerense también utilizó el mismo mecanismo para atrapar a prófugos por abuso sexual agravado en distritos como Tigre, Quilmes y La Matanza.

La estrategia, bautizada en ámbitos policiales como “ratonera electoral”, convirtió los lugares de votación en escenarios inesperados de captura, donde quienes estaban prófugos de la Justicia cayeron al presentarse para cumplir con su obligación cívica.