Mauricio Macri sobre la interna en el PRO: "No me fue bien, pero mi analista dice que no fue mi culpa"

El expresidente revisó la sucesión en el PRO y afirmó que la interna Bullrich–Rodríguez Larreta reflejó ambiciones personales antes que un proyecto compartido.

El expresidente Mauricio Macri analizó cómo vivió la definición de liderazgo dentro del PRO, un proceso que todavía revisa mentalmente. Recordó la interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta y admitió que el resultado no fue el que esperaba. Contó que incluso lo habló con su analista, quien le señaló que no toda la responsabilidad recaía sobre él.

Al describir aquel momento, Macri explicó que había apostado por una competencia interna ordenada. Creía que ese mecanismo podía fortalecer al espacio y generar una transición clara. A más de dos años, su mirada cambió y entiende que la dinámica tomó otro rumbo. Dijo que la gente vio más una puja personal que un debate sobre proyectos.

Lo individual sobre lo colectivo

Según Macri, tanto Bullrich como Rodríguez Larreta siguieron caminos propios que terminaron superando la idea original de una sucesión consensuada. Explicó que los proyectos individuales prevalecieron y que eso afectó la identidad que buscaba mantener el partido. Remarcó que esa percepción también llegó al votante, que observó una interna más competitiva que programática.

El expresidente señaló además que estos procesos suelen ser complejos. Afirmó que las transiciones políticas rara vez se desarrollan sin tensiones porque intervienen factores humanos como la ambición o las diferencias estratégicas. Para él, ese conjunto de elementos terminó condicionando la disputa.

Macri sostuvo que el PRO todavía trabaja en ordenar su funcionamiento interno. Dijo que el desafío es reconstruir un proyecto compartido que reúna a sus referentes. Evitó responsabilizar a figuras puntuales, aunque reconoció que el proceso lo superó y que hoy busca entender cómo mejorar esas transiciones para evitar fracturas futuras.

