Asaltan y golpean a Pablo Cervi, el candidato de La Libertad Avanza en Neuquén

Según fuentes cercanas al diputado, el hecho ocurrió cuando Cervi se encontraba junto a su familia en su casa de la capital provincial. Durante el ataque fue golpeado por los delincuentes y desde su entorno señalaron también que los asaltantes le gatillaron varias veces, aunque el arma no se disparó.

Tanto Cervi como su familia se encuentran fuera de peligro, aunque conmocionados por la violencia del suceso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CerviPablo/status/1982269771698638981&partner=&hide_thread=false Neuquen zona liberada. El 101 no funciona — Pablo Cervi (@CerviPablo) October 26, 2025

En el equipo del candidato denunciaron que “la zona estaba liberada”, lo que agrava la situación y le añade un componente político al ataque, ocurrido en la víspera de los comicios de este domingo.

“Fue brutalmente atacado. Está fuera de peligro. En estos momentos estamos con la Policía Federal. Le gatillaron al menos dos veces. Gracias a Dios está fuera de peligro. Oramos por su vida y su familia”, expresó Nadia Márquez, compañera de lista en la votación para el Senado.

Por su parte, la diputada Lilia Lemoine replicó una publicación sobre Cervi y agregó: "¡Basta de violencia!”. Y el titular de la Cámara Baja, Martín Menem, se sumó a los mensaje de solidaridad con el legislador neuquino.

El ataque es investigado por la policía provincial, que busca identificar a los delincuentes y esclarecer si se trató de un robo al azar o de un hecho relacionado con las elecciones legislativas de este domingo.

Más allá de la conmoción por el episodio, Cervi se encuentra en buen estado físico y confirmó que continuará con su agenda electoral. "Está golpeado, pero firme", dijeron allegados al legislador y candidato.