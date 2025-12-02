Lorena Villaverde retiró su renuncia como diputada

La legisladora de La Libertad Avanza (LLA) había enviado a la presidencia de la Cámara de Diputados el texto de su renuncia, debido a que pensaba asumir como senadora nacional.

De todos modos, dio marcha atrás en su escisión y se espera que este miércoles no se ponga a consideración del pleno del recinto su renuncia, según adelantó Infobae.

Villaverde tenía pensado asumir como senadora en representación de la minoría de su provincia, Río Negro. De todos modos, el bloque de LLA no logró sumar los votos necesarios para defender su título en el recinto. La semana pasada, en la sesión preparatoria, fue devuelto a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Villaverde tiene sintonía con Karina Milei y es cuestionada por causas en EE.UU. por posesión de estupefacientes.

Dos años más de mandato como diputada

Frente a la posibilidad cada vez más cierta de que no logre el acompañamiento, particularmente de los radicales de la Cámara Alta, para frenar cualquier intento de rechazo de su nombramiento, decidió no apostar y quedarse en Diputados. La actual diputada por Río Negro aún tiene dos años de mandato en la Cámara Baja.

El peronismo impulsó la semana pasada una impugnación contra Villaverde que tuvo dictamen “no vinculante” en la Comisión de Asuntos Constitucionales, ante las acusaciones contra la legisladora por tener supuestos vínculos con el empresario acusado de narcotráfico Federico “Fred” Machado y por las causas que tuvo en Estados Unidos

La votación se muestra muy pareja ya que el peronismo tiene asegurados 28 votos entre propios y Unidad Federal, mientras que el oficialismo y sus aliados ya suman 23, con lo cual será clave la posición que asumirán radicales y provinciales.

La Comisión de Asuntos Constitucionales emitió dos dictámenes de mayoría, uno de aval a los pliegos de los senadores electos y otro de rechazo al diploma de Villaverde.