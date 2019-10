Axel Kicillof: "En 2020 hay que tratar de parar la hemorragia"

POPULAR: En caso de confirmarse el resultado de las PASO el 27 de octubre, ¿qué es lo primero que haría como Gobernador?

Axel Kicillof: Hay que atender las emergencias y cambiar las prioridades. En términos de uso presupuestario hay que hacer lo mismo con los recursos que haya y con las obligaciones que dejen. Todavía no sabemos cuáles van a ser. Lo que dice una consultora extranjera (N de la R: la consultora es Moody's) es que existe un grave riesgo de que no se pueda pagar la deuda. Esto implica una necesidad de que la Gobernadora empiece a aliviar el problema del gobierno que viene, no de empeorarlo. Nosotros vamos a usar todos los instrumentos que haya para las prioridades que tenemos. No solo con recursos. También con trabajo y con la actitud de involucrarse. Hoy el Banco Provincia es parte de la campaña de Macri. Ha puesto la plata de los bonaerenses en Leliqs. Eso hay que redirigirlo para quienes son los beneficiarios de esa institución: los empresarios y los bonaerenses de la provincias.

P: ¿Cuáles cree que son esas prioridades?

AK: No quiero hablar de casos puntuales para que no parezca campaña sucia. Pero hay cuestiones dramáticas que están ocurriendo en los hospitales. Se les caen techos, que no tienen insumos o hasta en escuelas que no tienen calefacción ni vidrios. Cosas básicas. Muchísima gente se quedó sin trabajo y hay situaciones de hambre. Apareció el hambre en el núcleo productivo rural de la provincia. No hubo ni en 2001. No es algo que esté diciendo para exagerar, en localidades del interior donde nunca hubo, ahora hay gente buscando en los tachos de basura para comer. Estas son las emergencias que hay que atender. También hubo sectores medios que tuvieron que cerrar sus negocios. Desde un maxikiosko hasta locales de ropa y otras cosas. Lo tuvieron que cerrar, esas también son situaciones desesperantes. He visto llorar a empresarios pymes, textiles. O sea, hay emergencia grave laboral, educativa, sanitaria y alimentaria.

P: La calificación sobre la deuda de la Provincia abrió un llamado de atención ¿Qué opina sobre lo que puede pasar?

AK: Sería razonable, lógico y recomendable que sea el propio gobierno actual el que empiece a plantear estos problemas y a colaborar con soluciones. Que dejen de barrerlo debajo de la alfombra. Me resultó llamativo que el ministro de Economía (Hacienda) que no pagó y que defaulteó títulos nacionales al no pagarlos y que planteó una reestructuración y negociación global de la deuda nacional sea el anterior ministro de la Provincia, (Hernán) Lacunza. Endeudó a la Provincia como hoy lo muestra la calificadora. A Buenos Aires le falta plata para cerrar el año y va a tener una dificultad enorme para afrontar la deuda que tomaron. Sería aconsejable que el gobierno actual plantee el problema. Yo no gané la elección siquiera. No estoy gestionando.

Si no se plantea el problema va a ser muy difícil porque el primer vencimiento de deuda grande es en enero. Probablemente, además, sea un problema tener los pesos, que es un tema de la provincia para pagar esa deuda y después haya que movilizar para conseguir los dólares. En 2015 la provincia tenía US$9000 millones de deuda. Estaba medida en dólares, pero solo el 57% en dólares y, además, el dólar valía $9,70. Hoy hay US$12.000 millones de deuda. De los cuales el 82% está en dólares y ahora vale $60 pesos. Es deuda a corto plazo, en dólares y a tasas altas. Estoy siendo lo más prudente que puedo. Pero la realidad es la realidad.

P: Entonces, con este panorama, ¿cómo se trabaja con las emergencias que planteó y la deuda?

AK: Creo que hay dos registros. Te doy el caso de ejemplo de la educación. Hicieron un ajuste grandísimo, bajaron sueldos, interrumpieron programas que había, la capacitación se restringió. Se cerraron 226 establecimientos educativos. Pero también hubo un ataque a la educación, por eso te digo que hay dos registros. Ante esa realidad, además, hubo un gobierno que en lugar de colaborar atacó, acusó. No sé cuántos recursos vamos a tener, porque la situación está grave. Pero hay que cambiar los enfoques. En el caso de los docentes no solo tuvieron problemas salariales, tuvieron problemas de infraestructura y el gobierno tuvo, además, una actitud negativa con eso y es una cuestión general. Hay que jerarquizarlo de todo punto de vista, incluso desde lo simbólico. No alcanza con eso, pero también tiene que haber una reivindicación con todos los temas. La salud también y, por supuesto, lo productivo.

P: Eso está planteado como una política de largo plazo ¿Y en lo inmediato?

AK: En 2020 hay que tratar de para la hemorragia. Hoy hoy están cerrando empresas por hora y hay que usar todas las herramientas para no perder una fuente de trabajo más. Eso es lo primero que hay que hacer. Hay que abordar los temas, obviamente, si al Banco Provincia lo dejan con mucho deterioro, va a ser más difícil, si no hay presupuesto los instrumentos crediticios financieros van a estar restringidos, pero lo que haya, hay que ponerlo en esas prioridades.

P: En el debate, al hablar de educación, Macri dijo que usted iba a hacer una “narcocapacitación” en las escuelas ¿qué le sugiere esta frase?

AK: Cuando lo escuché por primera vez creo que llamaron al orden porque se rieron todos. Está bien que tienen que hacer campaña sucia. Leí el libro de Durán Barba en el que dice que hay que atacar como si fuese una guerra al candidato opositor. Pero no les viene funcionando nada en el terreno del marketing político. Pero, además, ¿asociarme a mi con lo narco? Me parecía raro. Después cuando lo escuché a Pichetto decir que yo iba a incitar a los robos de banco, los asesinatos y los saqueos... digo ¿No será mucho? Me preguntaba a quién le llega esto. Trataron de asociarme a mi con cualquier cosa. Han dicho cada barbaridad. Ahora esto de tener vínculo con lo narco, pero antes era comunista, nerd, que iba a expropiar campos, que se yo. ¿Qué puedo decir?

P: Más allá de esa frase, en la provincia existe un problema con el narcotráfico ¿Cómo lo trabajaría?

AK: El que comete un delito tiene que ser castigado. Eso sin ninguna duda. Hay código penal, la ley de drogas y están las fuerzas de seguridad. Es una cuestión compleja que, imaginate si lo tenemos que discutir así, con esos comentarios. Yo lo empezaría a discutir viendo qué funcionó y qué no. Cuando uno observa las estadísticas de la Procuración General de la Provincia ve que subieron un 30% los delitos por la ley de drogas. Hay más que antes, hubo un ajuste del 30% del presupuesto en 2019 y el salario de la policía de la provincia bajó casi un 10%. No hay equipamiento, no hay nafta.

P: ¿En la praxis como funcionaría?

AK: Hay que trabajar en la capacitación de la policía, mejorarla. Eso es en donde hay que trabajar y tratar de jerarquizarla. Fortalecer la parte de investigación de delitos complejos porque no solo creció en el narcotráfico, crecieron casi todos los delitos.

