Axel Kicillof: "En una boleta va a decir más obras y en la otra, cero"

Con motivo de la inauguración de una sede de la Patrulla Rural, entrega de patrulleros y obras escolares, Kicillof lanzó advertencias sobre las prioridades del próximo gobierno nacional. “En una boleta va a decir más obras… en la otra, cero”, afirmó, al tiempo que reclamó una reflexión crítica por parte de los bonaerenses

Además de cargar contra lo que denominó “ajuste” del Ejecutivo nacional, el mandatario apuntó directamente al impacto de la reducción del gasto público. “Mucho cuidado con los que se llenan la boca con que hay que hacer el ajuste, la motosierra. Si no tenemos Estado, no hay educación pública, no hay hospitales, no hay rutas, maquinarias, productores… no tenemos nada en el interior”, aseveró .

El gobernador destacó además la necesidad de una mayor inversión en seguridad, más allá de los operativos. “Lo que hay que meter primero más que bala es inversión: sin recursos no hay seguridad”, explicó durante la entrega de patrulleros.

En otro pasaje de su intervención, el gobernador alertó sobre las consecuencias del desfinanciamiento estatal: “Mucho cuidado con los que se llenan la boca con que hay que hacer el ajuste, la motosierra. Si no tenemos Estado, no hay educación pública, no hay hospitales, no hay rutas, maquinarias, no tenemos provincia, productores, no tenemos nada en el interior”, enumeró.

Además, volvió a denunciar que el gobierno del presidente Javier Milei “paró todas las obras” en la Provincia y se mostró dispuesto a asumir parte de esos proyectos. “Nos están sometiendo a una situación de abandono. Les ofrecí hacernos cargo, hasta donde podamos, de las rutas”, precisó el gobernador.

En ese contexto, anunció que la provincia ofrecerá hacerlo cargo, hasta donde sea posible, del mantenimiento de rutas nacionales como la 188 y la 33.

Estuvieron presentes durante el acto el ministro de Seguridad, Javier Alonso, la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez y el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez.