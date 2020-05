berni cruce intendente zárate

Berni relató que durante la mañana de hoy "hubo un hecho desgraciado" en Zárate a partir de que "un motochorro le robó a un señora y en el forcejeo la señora se cayó de su bicicleta y se golpeó la cabeza contra el asfalto; quedó inconsciente y la asistimos, a pesar de que estuvo como 40 minutos la ambulancia para llegar", añadió.

En declaraciones al canal A24, el funcionario indicó que quiso reunirse con Cáffaro a las "8 de la mañana" y le dijeron que el jefe comunal "estaba durmiendo", por lo que se dirigió al Centro de Monitoreo municipal para dar con los videos del robo, aunque no lo dejaron ingresar.

"Me sacó a empujones una señora", dijo Berni y agregó: "Ese es el trato del intendente a los que vivimos en Zárate. Cualquier cosa puede pasar".

El ministro de Seguridad provincial lamentó no haber podido acceder a los videos porque, dijo, "los municipios tienen una herramienta fundamental que son las cámaras de vigilancia".

Por su parte, Cáffaro se expresó en su cuenta de Twitter y planteó que, "en tiempos de pandemia" por el coronavirus y de "problemas económicos", sus esfuerzos están puestos en "cuidar a la gente y dar soluciones a la realidad económica de nuestras ciudades".

"No voy a prestarme a discusiones con un ministro que tiene que atender problemáticas muy complejas aún no resueltas y en ascenso. No le voy a dar de comer a quienes están agazapados", subrayó el jefe comunal.

Berni vive en la localidad de Lima, que pertenece al partido de Zárate, donde Cáffaro, socialista aliado al Frente de Todos, gobierna desde 2007.

