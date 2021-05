Cafiero: Las casas y los hospitales son de la gente

Cafiero formuló estos conceptos durante un acto en el municipio de Tres de Febrero en el que se otorgó escrituras de dominio a los vecinos del barrio Altos de Podestá, ubicado en esa comuna.

"El gobiernoanterior planteó una discordia política utilizando los recursos del Estado, pero nosotros no vinimos a discriminar a quien piensa distinto, no preguntamos si los distritos son o no del Frente de Todos", reafirmó Cafiero y además cuestionó que, ante la segunda ola de coronavirus, "haya dirigentes que están pensando en la próxima elección mientras otros piensan en cómo cuidar vidas".

Junto al jefe de Gabinete estuvieron los ministros Eduardo Wado De Pedro (Interior) y Agustín Rossi (Defensa); como también la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García; el vicepresidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Juan Debandi; y el intendente anfitrión, Diego Valenzuela, integrante de Juntos por el Cambio.

Sobre la acción de la dirigencia política frente a la actualidad de la pandemia, el jefe de Gabinete aseguró que hay dirigentes que sólo están pensando en la próxima elección en referencia a representantes de la oposición, y aunque no los nombró dijo que se trata de aquellos que dicen lo que la gente quiere escuchar en contraste con otros dirigentes que dicen cosas que disgustan pero que te están cuidando la vida y la salud.

"Nosotros no vamos a hacer política con la pandemia", diferenció y en ese punto agregó que los integrantes del Gabinete tienen la instrucción del presidente de saltar cualquier tipo de disputa electoral cuando se trata de llevar adelante medidas que benefician a la gente, tanto en lo sanitario como en cuestiones de otro tipo, como la firma de un convenio que permitirá que vecinos de Tres de Febrero puedan finalmente escriturar sus viviendas.

En el acto se escucharon críticas a la gestión de Cambiemos (2015-2019), tanto a nivel nacional por parte de Mauricio Macri como a la administración bonaerense de María Eugenia Vidal, cuestionamientos en los que coincidieron la ministra García, De Pedro y el propio Cafiero, quien asoció al gobierno anterior con el modelo de especulación financiera y lo contrapuso con el modelo de producción y trabajo que representa, dijo, la coalición oficialista Frente de Todos.

"El Presidente, y Cristina, en octubre de 2019, se comprometieron a cambiar las prioridades del país. Si ustedes quieren un modelo de valorización financiera, ya hay representantes para eso (en alusión a la coalición opositora de PRO,UCR y CC), nosotros queremos un modelo de producción y trabajo en la Argentina", remarcó el ministro coordinador.

En relación a las gestiones de Macri y Vidal, Cafiero señaló incluso que con el primero el gobierno se basaba en la manipulación de la opinión pública y los golpes de efecto pero en simultáneo las pymes cerraban y los comercios no tenían destino, mientras que a la ex gobernadora bonaerense le cuestionó que mientras ejercía la gobernación recorría y recorría y recorría, y firmaba convenios, pero no ponía un ladrillo en la provincia de Buenos Aires.

En otro tramo de su discurso, el jefe de Gabinete reconoció que los precios están que vuelan, sobre todo en materia de alimentos y bebidas, y entonces les requirió a los empresarios del sector que no pretendan recuperar rentabilidad a costa del esfuerzo de las familias.

Otra de las claves del acto fue la alusión a los debates y matices internos que circularon en las últimas semanas dentro de las filas del FdT con motivo de las tarifas de las empresas distribuidoras de eléctricas, cuestión que el propio Cafiero consideró habitual para el ejercicio del gobierno: La discusión es sana, sobre todo porque es franca y transparente, subrayó.

En el mismo sentido se pronunció De Pedro, quien diferenció los incrementos de las tarifas dispuestos durante la gestión de Macri con las actualizaciones que se llevarán adelante por decisión del Presidente y luego señaló que la administración del FdT como un gobierno que discute, que hace, pero siempre a favor de la gente.

Crítica a los medios

Sin especificar a cuáles se refería, el ministro del Interior dijo: "Los medios se encargan de los chusmeríos, de los offs, de los on, señores, señoras: acá no hay internas, acá hay un gobierno que trabaja".

Durante el acto en Tres de Febrero se firmó el convenio de viviendas entre la AABE, la cartera de Defensa y el municipio, lo que permitirá que las familias que residen en un sector del barrio de Altos de Podestá puedan regularizar la propiedad de sus viviendas, y también se oficializó la cesión de un predio ubicado en la localidad de Martín Coronado, que forma parte de la comuna, y que será utilizado para el programa de viviendas Procrear.

"Puede haber trabajo en equipo aun en la diversidad partidaria, podemos tener muchas discusiones de ideas, de posicionamientos y de valores, y en lo electoral habrá competencia, pero después hay una cantidad de temas de los vecinos en los que tenemos que trabajar juntos", destacó en el arranque de la actividad el intendente Valenzuela, que forma parte del PRO.