Cafiero a Macri: "Limitado es el futuro que nos dejó a todos los argentinos"

Las declaraciones llegan un día después de que el expresidente opinara que Cafiero es "limitado", al conocer que el funcionario de Alberto Fernández tildó sus anteriores declaraciones como desestabilizadoras del orden democrático. "Ya he dicho que es un hombre limitado, y busca agua donde no la hay", fueron los dichos de el exmandatario a un medio de Córdoba.

Cafiero salió este sábado a contragolpear: "En tal caso, limitado es el futuro que nos dejó a todos los argentinos con la deuda, con el desempleo, el crecimiento de la pobreza, con un modelo de especulación financiera para sus amigos, que son los únicos que hicieron plata, con el blanqueo de plata de sus familiares, después de haber modificado una ley para que su familia blanquee plata negra. Y la modificó él desde su investidura presidencial. Eso es un dato."

"Nosotros tenemos que poner a Argentina de pie no podemos escuchar notas; él termina aplicando una argumentación ad hominem, propio de no tener argumentos, entonces descalifica al enunciador, no puede explicar qué quiso decir si es un hombre de la democracia y dijo algo que no pensó lo podría haber corregido", indicó.

"El valor democrático no es de un gobierno. Al final del mandato, la Argentina va cumplir 40 años de democracia, eso es un activo de todos los argentinos", remarcó el ministro coordinador.

Asimismo analizó que "el discurso del odio daña la democracia” y afirmó: "Después se sorprenden ante actos de violencia y tardan en reaccionar. Cuando se siembra odio, se cosechan odiadores, mientras que nosotros tratamos de debatir en democracia, mostrar lo que somos".

De cara a las PASO del domingo 12 de septiembre, afirmó: "Desde el Frente de Todos nos enfocamos en llevar un mensaje de optimismo a cada rincón del país. El Frente está unificado, no tiene fisuras y tratamos de vencer la cortina de humo y el desánimo con la que tratan de bloquear lo que está sucediendo en Argentina".