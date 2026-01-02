Cambio en el Gabinete: Nahuel Sotelo deja la Secretaría de Culto

La salida del funcionario quedó formalizada a través del Decreto 937/2025, con fecha 31 de diciembre, publicado este jueves en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno.

Sotelo, de 30 años, había asumido como secretario de Culto en agosto de 2024 y, desde el inicio del proceso electoral en la provincia de Buenos Aires, había anticipado que dejaría el cargo en caso de resultar electo legislador provincial. Finalmente, tras los comicios del 7 de septiembre, la lista de La Libertad Avanza se ubicó como la segunda fuerza más votada, lo que le permitió acceder a una banca.

Sotelo con Milei

El dirigente libertario responde políticamente al asesor presidencial Santiago Caputo, quien suma así otra baja dentro del Gabinete nacional. La dimisión de Sotelo se enmarca en una serie de movimientos internos del oficialismo, vinculados al recambio de cargos tras las elecciones legislativas.

Según consignó el decreto oficial, Sotelo dejó vacante la Secretaría de Culto y Civilización desde el 2 de diciembre, dado que al día siguiente estaba previsto que prestara juramento como diputado provincial, concretando su regreso al ámbito legislativo.