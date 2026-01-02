El dólar sube a $1.490 en el Banco Nación con el debut de las nuevas bandas cambiarias

El aumento se produce en un escenario donde el Banco Central busca dar señales de previsibilidad. Desde este 2 de enero rigen bandas cambiarias que se actualizan por inflación pasada, un mecanismo que reemplaza al sistema vigente desde abril de 2025 y que apunta a reducir la volatilidad y ordenar las expectativas del mercado.

El nuevo esquema establece que los límites del dólar se ajustan todos los meses según el índice de inflación informado por el INDEC con dos meses de atraso. En enero, la actualización es del 2,5% en base al IPC de noviembre, mientras que en febrero el ajuste tomará como referencia la inflación de diciembre, que se conocerá a mediados de mes.