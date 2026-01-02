Economía |

El dólar sube a $1.490 en el Banco Nación con el debut de las nuevas bandas cambiarias

El inicio del nuevo sistema del Banco Central se reflejó de inmediato en el precio del dólar oficial, que arrancó el año con una suba.

El dólar comenzó el 2026 con una suba concreta en el Banco Nación, a $1.490, en la primera jornada de vigencia del nuevo esquema de bandas cambiarias del Banco Central. El movimiento representa un aumento frente al cierre de 2025, que había terminado en $1.480.

ADEMÁS: Dólar tarjeta: ARCA elimina ese 30% adicional, pero no en todos los consumos

El aumento se produce en un escenario donde el Banco Central busca dar señales de previsibilidad. Desde este 2 de enero rigen bandas cambiarias que se actualizan por inflación pasada, un mecanismo que reemplaza al sistema vigente desde abril de 2025 y que apunta a reducir la volatilidad y ordenar las expectativas del mercado.

El nuevo esquema establece que los límites del dólar se ajustan todos los meses según el índice de inflación informado por el INDEC con dos meses de atraso. En enero, la actualización es del 2,5% en base al IPC de noviembre, mientras que en febrero el ajuste tomará como referencia la inflación de diciembre, que se conocerá a mediados de mes.

ADEMÁS: Beneficios de Cuenta DNI: todo lo que podés ahorrar en enero

