Carrió criticó a Milei por un documento sobre género que se presentará en el G20

En ese contexto, Carrió expresó su "más absoluto rechazo y la más profunda preocupación por la decisión diplomática adoptada por Argentina de no suscribir la declaración sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres".

"La decisión del Gobierno de desconocer la agenda mundial de las mujeres mediante la no suscripción de la declaración emanada del Grupo de Trabajo de Empoderamiento de las Mujeres en el marco en el marco del G20, viola los artículos 16, 75 inciso 22 y 23 y 41 de la Constitución Nacional", dice el texto.

En esa línea, cargó contra Milei al afirmar que sus "reiterados incumplimientos y avasallamientos al espíritu de la letra de la Constitución a través de un uso indiscriminado de los decretos de necesidad y urgencia y de legislación delegada".

Contra Karina Milei, Santiago Caputo y Guillermo Werthein

También apuntó contra la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, al asesor Santiago Caputo y al canciller, Gerardo Werthein: "Ni usted, ni su hermana, ni Santiago Caputo, ni el nuevo canciller han leído alguna vez la CN. Por eso le escribo la presente misiva, a título de intimación".

El papel de Milei y su postura ante la agenda de género

En un tono severo, Carrió acusó al presidente Milei de ejercer un “uso indiscriminado” de decretos de necesidad y urgencia, lo cual, a su juicio, constituye una violación al espíritu de la Constitución. Según la líder de la Coalición Cívica, el mandatario implementó una política unilateral que pone en riesgo los avances logrados en derechos humanos y derechos de género. Aclaró también que, si bien ella no se alinea con “los extremos del feminismo” y votó en contra de la legalización del aborto, eso no significa que el Presidente esté exento de su “obligación de proteger todos los derechos de las mujeres”.

Por otro lado, la misiva recuerda que Carrió participó activamente en la elaboración de normas constitucionales que jerarquizan los tratados internacionales de derechos humanos. En ese contexto, destacó que “la progresividad de los derechos humanos impone a los Estados la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el avance en estos derechos, no su regresión”, una crítica que, en sus palabras, se aplica directamente a la gestión de Milei en relación con el tema de género y cambio climático.

La postura de Milei en relación a la agenda de género y cambio climático fue clara en otras oportunidades, manifestando su rechazo a lo que considera una intromisión en la soberanía nacional y en la política interna de Argentina. Sin embargo, para Carrió, esta posición debilita al país en un momento en que la comunidad internacional está cada vez más enfocada en los derechos de género y la justicia climática. En su carta, hizo un llamado a que el presidente considere las implicaciones de sus decisiones en el contexto global y en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales del país.

En los últimos días, la decisión de Argentina de no firmar la declaración del G20 causó reacciones entre organizaciones feministas y ambientalistas, quienes expresaron su preocupación por un posible retroceso en derechos ya consolidados. Para Carrió, la no adhesión a esta declaración constituye una “medida regresiva” y una amenaza a la progresividad de los derechos humanos, un principio que exige a los Estados adoptar políticas activas para avanzar en el reconocimiento y protección de derechos, y no para limitarlos.