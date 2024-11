Patricia Bullrich denunció penalmente a Rafael Di Zeo: "A mí no me amenaza nadie"

Luego de la difusión de los audios, el Ministerio de Seguridad de la Nación presentó una denuncia penal contra Di Zeo. En su cuenta de X, la ministra Bullrich sostuvo: “Di Zeo, a mí no me amenaza nadie. Ahora no solamente tenés restricción para entrar a las canchas, sino que te hacemos una denuncia penal por amenazas e intimidación pública”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/1852416048030724211&partner=&hide_thread=false Di Zeo, a mí no me amenaza nadie.



Ahora no solamente tenés restricción para entrar a las canchas, sino que te hacemos una denuncia penal por amenazas e intimidación pública. https://t.co/BaG8n6IbUu — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 1, 2024

Todo comenzó por un mensaje de audio de WhatsApp enviado a una persona llamada Walter y en en una evidente alusión a la ministra de Seguridad.

“Tenemos que hablar. Gracias a todas las boludeces que está haciendo tu amiga va a pasar esto. Después que no se queje si hay un muerto en la tribuna. Van por ella. En River va a ser igual, que después se queje por las pelotudeces que hace”, comienza.

ADEMÁS: Javier Milei criticó al "garantismo barbárico" y se mostró junto a su vicepresidenta

Los mensajes de voz de WhatsApp habrían sido enviados por Di Zeo después de conocer la decisión del Ministerio de Seguridad de aplicarle derecho de admisión por dos años a dos de sus laderos, Fabián Kruger y Fernando Gatica por los incidentes de la semana pasada en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario cuando el Xeneize jugó contra Gimnasia y Esgrima La Plata por la Copa Argentina.

“El problema es que yo los necesito a ellos adentro [de la cancha]. Son los pibes que van y meten pechera por todo. Para que no se arme quilombo los mando a ellos. A ellos lo respetan. Si no están ellos van a tener quilombo, van a empezar a pelear por el poder los pendejos hasta que tengas un apuñalado y una boleta dentro de la tribuna”, sigue el líder de la barra de Boca.

Embed Amenazas del líder de la 12 a Patricia Bullrich: “Vamos a la guerra”



Se filtraron audios atribuidos a Rafael di Zeo, donde se refiere a la actual Ministra de Seguridad por la aplicación del derecho de admisión.



Para leer la nota completa ingresá en… pic.twitter.com/beSufA1Qii — El Bonaerense (@elbonanews) November 1, 2024

Y continúa: “¿Después quién se va a hacer cargo? Antes de hacer algo me tenés que decir ‘mira, tengo que meter tres derecho de admisión’ y yo te doy los nombres y lo sacas en todos lados. ¿Sos boludo? Hacen las cosas al revés. Si no hablamos y si la señora sigue haciendo lo que ella quiere de esa manera, que lo haga de esa manera”.

“Nosotros vamos a hacer la nuestra, vamos a hacer quilombo, le vamos a pegar a los de Ministerio. Cuando enganchemos a Berlín [por Franco Berlín, el o director de Seguridad Deportiva] en Puerto Madero va a cobrar. ¿Quiere que vayamos a la guerra? Vamos a la guerra”, cierra.

El derecho de admisión para dos barras

Dos de los lugartenientes principales que tiene Rafael Di Zeo en la hinchada de Boca fueron sancionados con el derecho de admisión, según se informó en forma oficial.

“Aplíquese “Restricción de Concurrencia Administrativa” a todo evento deportivo en todo el territorio nacional a FABIAN ADOLFO KRUGER, y a FERNANDO ALFREDO GATICA, por VEINTICUATRO (24) meses en forma preventiva, hasta tanto se gestionen las actuaciones administrativas por parte de la Policía de la Provincia de Santa Fe, en los términos del artículo 2° de la Resolución MS Nº 354/17, en función del Decreto N° 246/17, reglamentario de la Ley N° 20.655 y modificatorias”, estableció la sanción que aplicó el Ministerio de Seguridad, con la firma de Patricia Bullrich.