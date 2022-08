“La imbecilidad según la Real Academia es la absoluta falta de entendimiento”, definió la exdiputada nacional. “Lo que causa escándalo no es el mensajero ni su tono, es su estilo ‘poco patriarcal’”, continuó, y aseguró: “Lo que causa escándalo es la verdad”.

La última semana, el inesperado ataque de Carrió contra sus socios de JxC por sus presuntos vínculos con Sergio Massa generó reproches, acusaciones cruzadas y abrió interrogantes sobre el futuro de la coalición opositora.

Tras este último tuit, cerca de la cofundadora de Cambiemos advierten que no le gustó la interpretación que dirigentes políticos y periodistas hicieron de sus declaraciones en la última semana. Las réplicas de sus cuestionamientos profundizaron la discusión interna de la coalición opositora.

Carrió aseguró que después de sus declaraciones tiene “una tranquilidad de conciencia absoluta” y reconoció: “El peso de mi conciencia me iba a matar. No podía dormir”. “Ahora había que decir la verdad”, sentenció.

“Yo estoy fuera de todo, no quiero nada. Ahora, ¿cómo hago si me quitan la palabra, la libertad de expresión? Si quieren que me vaya de Juntos por el Cambio no tienen más que pedírmelo. Me desafilio incluso a la Coalición Cívica, pero ¿cómo van a eludir una voz de 35 años en la Argentina?”, sostuvo.