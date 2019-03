Casa Rosada busca destrabar la interna oficial en Córdoba

Convocada por los presidentes de los tres partidos de la alianza, el cónclave será a las 11 en la Casa Rosada, y surge a pedido de varios sectores del oficialismo cordobés que buscan evitar una ruptura definitiva que le resuelva la tarea al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, quien se perfila para la reelección.

Mientras las llamas de la puja crecen y desde el sector de Negri ponen en duda la viabilidad de las primarias programadas para el 17 de marzo, las autoridades de la coalición nacional ensayarán un último intento por apagar el incendio y normalizar la interna que tiene en vilo la continuidad del frente en la provincia. Este miércoles la tensión se agudizó ante la presentación por parte de Negri, de su compañero de fórmula Héctor Baldassi, y el candidato de esa lista a la intendencia de la capital de Córdoba, Luis Juez, de un pedido de impugnación de las elecciones internas ante la Justicia.

Los candidatos de “Somos el Cambio” firmaron una carta en la que advirtieron que no hay condiciones para realizar esos comicios ya que no existen “padrones depurados”, no hay “autoridades comiciales” ni “la logística y los escrutinios provisorios inobjetables” que garanticen la transparencia.

A su vez, mencionan que las empresas de correo a las cuales les fue encomendado un informe de viabilidad y un presupuesto respondieron días atrás que existe una “imposibilidad objetiva” de llevar adelante el comicio, teniendo en cuenta los plazos tan cortos.

“Reiteramos que es el momento final de la amplitud de miradas, deponiendo todo individualismo soberbio, que no trabaja para ganarle a Unión por Córdoba sino que para que el oficialismo continúe en el gobierno de la provincia”, concluye la misiva.

Al pedido de impugnación del negrismo y del juecismo, se sumó en las últimas horas la Coalición Cívica cordobesa, que sostiene que “no están dadas las mínimas condiciones y garantías de transparencia e imparcialidad en tanto restringe la participación del ciudadano independiente, a saber el 90 por ciento del padrón”. Negri venía insistiendo sin éxito desde el año pasado para que la Casa Rosada intervenga en la interna radical de Córdoba, con el objetivo de que la sangre no llegue al río, pero la reacción del gobierno llegó recién ahora, a pocos días de la fecha en que están convocadas unas internas cuya realización peligra seriamente.

El gobernador de Mendoza y presidente de la UCR nacional, Alfredo Cornejo, de buen diálogo con los dos candidatos radicales, intentó persuadir a Mestre para que decline sus aspiraciones en función de una serie de encuestas que mostrarían un mejor posicionamiento de su rival interno, pero no surtió efecto y el intendente de la capital cordobesa ratificó que sigue en carrera.

En diálogo con Radio Nacional, el presidente del PRO a nivel nacional, Humberto Schiavoni, no tiró la toalla respecto a la posibilidad de un acuerdo de unidad entre los dos sectores, al sostener que siempre “confía en la política”.

“Nuestro límite es romper Cambiemos, siempre preservamos la unidad de Cambiemos, confío en que va a primar la cordialidad. No es una opción que se rompa Cambiemos en Córdoba”, enfatizó el senador misionero.

La Mesa nacional de Cambiemos está integrada, en representación del PRO, por el presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Interior, Rogelio Frigerio.

Por el radicalismo, la integran Cornejo, Negri, el diputado nacional y secretario general de la UCR, José Cano, y el jefe del interbloque Cambiemos del Senado, Luis Naidenoff; mientras que por la Coalición Cívica pertenecen el presidente del partido, Maximiliano Ferraro, y la diputada bonaerense Maricel Etchecoin.

Más allá de quienes, de todos ellos, participen de la reunión del lunes en la Casa Rosada, se especula con que también se sumaría uno de los otros dos mandatarios provinciales que tiene la UCR además de Cornejo: Gerardo Morales (Jujuy) o Gustavo Valdés (Corrientes).