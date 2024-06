Castells amenazó al Gobierno: "Si ellos pueden nos van a matar a nosotros y si nosotros podemos los vamos a fusilar a ellos"

Por esas declaraciones de Castells, el abogado penalista Jorge Monastersky radicó una denuncia “por los delitos de incitación a la violencia, amenaza agravada y discriminación conforme lo dictaminado por la ley 23.592, todos delitos que concursan idealmente”.

"No le conocemos la cara a ninguno de ellos, no hay diálogo y en los medios cuatro veces me negué a hablar con ellos. Planteamos que nuestra amplitud democrática termina donde empieza el nazismo", dijo Castells en declaraciones radiales.

En la misma línea, el dirigente piquetero, expresó: "Nosotros no discutimos, no debatimos nada con los nazis. Si ellos pueden nos van a matar a nosotros y si nosotros podemos los vamos a fusilar a ellos".

Cuando ensayó una justificación de esas afirmaciones, el dirigente social enfatizó: "Es un problema de sobrevida". "Este gobierno no tiene ningún empacho de tener 6 millones de kilos de alimentos mientras el pueblo se muere de hambre. Ellos sienten desprecio por nuestro pueblo, por nosotros, y nosotros sentimos lo mismo por ellos", argumentó.

A su vez, Castells trazó una comparación entre la gestión de Milei y la del ex presidente Carlos Saúl Menem, y sostuvo que es un “error" asimilar al mandatario liberal con el riojano.

“Es un error los que creen que estamos ante un gobierno menemista. Menem era liberal, pero no era un gobierno nazi o cosas por el estilo", señaló.