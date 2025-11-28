Bullrich acelera y LLA ya suma 94 diputados: el PRO pierde otra banca

Con su llegada, LLA alcanzará los 94 miembros y quedó a un paso de desplazar a Unión por la Patria (UxP) como primera minoría parlamentaria.

Abogado y referente liberal, Bongiovanni venía recibiendo señales desde hace días. Terminó de definir su decisión este viernes, cuando la comunicó al jefe de la bancada amarilla, Cristian Ritondo. “La decisión final fue hoy, pero el ofrecimiento lo tuvo hace un par de días”, admitieron en el PRO, que en las últimas semanas vio desarmarse parte de su estructura legislativa.

Patricia Bullrich encabeza la estrategia

La avanzada libertaria viene siendo comandada, en buena medida, por Patricia Bullrich. La senadora electa -y futura jefa del bloque libertario en la Cámara alta- aprovechó sus últimos días como ministra de Seguridad para consolidar su ascendencia dentro del nuevo oficialismo.

Este viernes fue ella quien le dio la bienvenida pública a Razzini, ex dirigente del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB) y electa diputada por Santa Fe en 2023, que hasta el año pasado integraba el PRO.

El bloque que encabeza Ritondo ya se encontraba debilitado por el salto de ocho diputados nacionales cercanos a Bullrich. Entre ellos, figuran Damián Arabia -articulador de la estampida- y Silvana Giudici, hasta ahora secretaria parlamentaria del PRO, quien cumplirá el mismo rol en LLA junto a Nicolás Mayoraz.

A esa sangría se sumó la decisión de la diputada Silvia Lospennato, que asumirá en diciembre como legisladora porteña, dejando vacante una banca que ocupará Lorena Petrovich, ex funcionaria cercana a Bullrich y ya alineada con los libertarios.

El crecimiento de LLA no es casual ni accesorio. La disputa por convertirse en primera minoría es clave porque ese lugar define la vicepresidencia primera de la Cámara baja y otorga ventaja en la distribución de las comisiones bajo el sistema D’Hont.

Consciente de ello, la fuerza libertaria aceleró en las últimas semanas una verdadera carrera contra el tiempo para superar a UxP en número de integrantes.

Radicales con peluca

Ese operativo ya había sumado días atrás a tres diputados de la Liga del Interior -los llamados “radicales con peluca”- Mariano Campero, Luis Picat y José Federico Tournier, que dejaron la UCR para alinearse con el oficialismo. A ellos se agregó recientemente la cordobesa Belén Avico, otra ex macrista reclutada por Bullrich.

Mientras tanto, Unión por la Patria enfrenta su propio proceso de reacomodamiento interno. El espacio peronista arrancaría el 10 de diciembre con 97 integrantes, aunque la cifra podría seguir bajando si prospera la negociación entre el gobernador Catamarqueño Raúl Jalil y sus cuatro diputados o si el puntano Jorge “Gato” Fernández define saltar hacia otro bloque o conformar uno propio.

El próximo 3 de diciembre será la sesión preparatoria donde se oficializarán las autoridades y quedará cristalizado el nuevo mapa de poder. Con Martín Menem confirmado en la presidencia y UxP encaminado a retener la vicepresidencia primera, la gran incógnita es si LLA conseguirá arrebatarle al peronismo el título de primera minoría. Por lo pronto, ya pisa los talones.