Karina Milei reúne a la tropa libertaria en Mar del Plata

La secretaria general de la Presidencia desembarcará en Mar del Plata para encabezar un Congreso partidario destinado a ordenar la interna libertaria bonaerense y comenzar a reconstruir el poder territorial pensando en 2027. El encuentro tendrá lugar en el NH Gran Hotel Provincial y convocará a más de 700 dirigentes con responsabilidades legislativas y partidarias.

La hermana menor del presidente llegará acompañada por Sebastián Pareja, su principal operador político en Buenos Aires, en medio de las tensiones que arrastran dos de los principales sectores de LLA en la provincia: el espacio que responde al propio Pareja y Las Fuerzas del Cielo, alineadas con el asesor presidencial Santiago Caputo.

En los últimos días ambos grupos dieron señales de distensión y se muestran dispuestos a avanzar hacia un esquema de unidad para enfrentar con mayor cohesión al gobernador Axel Kicillof.

El cónclave se desarrollará entre las 9 y las 17 y combinará exposiciones políticas con seis paneles temáticos dedicados a técnica legislativa, consejos escolares, presupuesto, Boleta Única en Papel, reordenamiento administrativo provincial y liderazgo y comunicación. Está prevista además la realización de un seminario legislativo encabezado por las autoridades bonaerenses del partido, donde también hablarán Karina Milei y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Guillermo Montenegro no estará presente

Aunque ingresó a la Legislatura bonaerense por las listas libertarias, el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, no formará parte del evento por tratarse de una actividad exclusivamente partidaria. El anfitrión será el diputado electo Alejandro Carrancio, uno de los armadores locales.

El armado legislativo también estará en discusión. Persiste un intercambio pendiente entre Pareja y Agustín Romo, jefe del bloque libertario en la Legislatura provincial, para definir cargos clave en la nueva estructura parlamentaria. Las mayores tensiones se concentran en la disputa por la vicepresidencia de la Legislatura y la conducción del bloque. “Hace falta reordenar la situación y seguir alineados. No vamos a dejar a nadie afuera”, aseguran cerca del operador bonaerense.

La historia del congreso libertario

El congreso funciona además como continuidad del proceso iniciado en diciembre de 2024, cuando LLA convocó a su militancia en el Teatro Gran Rivadavia para evaluar el primer año de gestión.

También retoma el espíritu del primer “congreso libertario” realizado en junio en La Plata, donde el entonces candidato y hoy presidente Javier Milei lanzó durísimos cuestionamientos contra Axel Kicillof, a quien tildó de “pichón de Stalin” y “último zar de la miseria”.

Tras el revés electoral bonaerense, el oficialismo nacional aceptó que hubo errores políticos y prometió corregir el rumbo. La actividad de este domingo será la primera demostración masiva del espacio desde entonces, pero también la primera tras las elecciones generales de octubre, en las que LLA logró imponerse a nivel nacional.

Con Karina Milei al frente del acto y el objetivo declarado de recuperar volumen político en la provincia, el oficialismo apuesta a mostrar cohesión interna, recuperar territorialidad y posicionarse nuevamente frente al peronismo bonaerense. El reordenamiento recién empieza, pero en Mar del Plata buscarán dar la señal de que LLA sigue en carrera para disputar el poder en 2027.