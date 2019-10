El material ya quedó en manos del fiscal en la causa, Carlos Stornelli, quien habría constatado la veracidad del material en primera instancia pero que, sin embargo, todavía restarían los peritajes correspondientes.

Los ejemplares fueron presentados por el periodista de La Nación Diego Cabot. Los mismos aparecieron de forma misteriosa, entregados por parte de una persona anónima y en un local ubicado en el barrio porteño de Núñez, a 15 cuadras de la redacción del medio, según informó el propio periodista y luego relató ante el fiscal Stornelli.

El propio Cabot contó en una nota publicada en el medio que no conocía a la persona. "Canoso, de unos 60 años y alrededor de 1.60 de altura, vestido con un saco azul y con una mochila negra, apenas me hizo un comentario sobre el tránsito", describió, prosiguiendo en el relato de cómo recibió efectivamente el material.

"'Me dijeron que te entregue esto'. Sacó una bolsa de papel y me la dio. 'Me tengo que ir porque tengo que regresar al centro', aclaró, sin responder a mis preguntas sobre el contenido de la bolsa y su origen. Tomó su mochila y se fue caminando, presuroso", contó.

ADEMÁS:

Cristina Kirchner: "Mucha solidaridad con el pueblo chileno"

Axel Kicillof: "Nosotros no vamos a poner excusas, vamos a gobernar"

Mauricio Macri: "Felicito a los hinchas de River por el triunfo"

María Eugenia Vidal: "A mí de al lado de ustedes no me mueve nadie"

"La decisión el año pasado había sido ir por el camino de la Justicia, la única que puede descartar o valorar las evidencias. Y, en aras de la transparencia, informar a los lectores en el momento en que la Justicia actuaba. Ese rumbo es el mismo que se eligió ayer: entregar al fiscal Carlos Stornelli toda la documentación, en este caso apenas unas horas después de haberla recibido, ya que no tenía sentido conservarla para investigar su contenido, como habíamos hecho la primera vez", sostuvo Cabot.

Sin embargo, hay algunas cuestiones que no cierran y le añaden un manto de duda a este episodio en la "Causa de los Cuadernos". El año pasado, precisamente el viernes 3 de agosto, el propio Centeno había declarado que había quemado los ejemplares. De hecho, Cabot en una entrevista con la Agencia Télam en julio de este año, había asegurado: "Siempre supimos que los cuadernos iban a desaparecer".

Dicha declaración ante el juez federal Claudio Bonadío permitió convalidar el pacto que el imputado había hecho con el fiscal Stornelli, se convirtió a partir de ahí en un "imputado colaborador arrepentido" y le fue firmada la excarcelación corroborando sus dichos en el proceso.

¿Por qué mentiría Centeno? ¿Por qué aparecen ahora los cuadernos? ¿Por qué a cuatro días de las elecciones? ¿No debería entonces quedar detenido y ser quitada su condición de arrepentido? ¿Por qué fueron entregadas por un anónimo? ¿Fueron entregadas por un anónimo? ¿Para quién trabajaría esa persona? ¿Y si en realidad no fue así? ¿Y si hay otra historia detrás de todo esto? Ahora, la que deberá trabajar y esclarecer todo esto es la justicia, para que se disipen las dudas y se pueda estar más cerca de las respuestas.