“Mañana (por hoy), a partir de las 8hs, el Doctor Alberto Beraldi comienza el alegato de mi defensa en el juicio conocido como ‘Vialidad’. Escuchá atentamente cómo desnuda la farsa guionada de los fiscales Luciani y Mola. ¿Lo transmitirá Clarín y La Nación?”, sostuvo.

La audiencia

La audiencia comenzará a las 8 de la mañana del lunes. Los abogados, Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, anunciaron que será virtual por el sistema de videoconferencia (se transmitirá por el canal de YouTube del Tribunal Oral Federal N° 2) y utilizará los días que el Tribunal Oral Federal 2 le dio a cada defensa para ejercer sus alegatos. Así, la defensa expondrá mañana, el martes y el viernes.

Se estima que la vicepresidenta podría utilizar alguna de esas audiencias para hablar, ya que, como abogada ´puede hacerlo si previamente lo solicita al tribunal.

El alegato de los defensores de Cristina Kirchner será el sexto de los trece acusados que tiene la causa. Ya pidieron su absolución el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y los ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz Héctor Garro, Mauricio Collareda y Raúl Daruich. Luego de la Vicepresidenta alegará Báez.

En el caso se juzga la comisión de presuntos delitos en las 51 obras públicas que de 2003 a 2015, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, recibieron las empresas de Báez para realizar en la provincia de Santa Cruz.