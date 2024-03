Chile: el embajador Jorge Furie habría destratado al representante del presidente Boric

Según informaron en Chile, durante una reunión entre las delegaciones chilenas y argentinas, el embajador de Javier Milei en Chile se habría comportado de un modo poco diplomático . "Mi país ya era potencia agrícola mientras ustedes recién aprendían a comer", les dijo Faurie en tono elevado a sus interlocutores. Consultado por el presunto escándalo el diplomático admitió haber aludido de que la Argentina era una potencia agrícola pero dijo no recordar de qué manera terminó la polémica frase.

El episodio ocurrió el 15 de marzo pasado, cuando delegaciones de ambos países se reunieron en el lado argentino del Paso Los Libertadores, donde trabaja el Área de Control Integrado (ACI).

Según informó El Mostrador, durante esa misma reunión Faurie también se habría mostrado sumamente irrespetuoso con sus interlocutores.

Los libertadores Chile.jpg

Falta de respeto al presidente Gabriel Boric

En ese sentido denuncian que Faurie ninguneó a un delegado provincial de los Andes. En este sentido, indicaron que mientras el delegado chileno del Presidente Gabriel Boric hablaba- Faurie lo interrumpió y cuestionó el hecho de que "el Estado chileno acostumbra a crear figuras de representación, en especial esta de delegado, ¿Qué es eso, qué es un delegado? Nuestro Gobierno no reconoce tal cargo y no le atribuye ninguna importancia ni validez a la misma".

"No recuerdo haber tenido ninguna expresión así respecto de esto (…), no recuerdo esa parte del diálogo. Creo que fue una reunión positiva. Hablamos de la relación bilateral y de nuestra inquietud de cómo trabajar con el SAG de una manera que no se convierta en un factor de impedimento en el cruce de fronteras", se defendió Faurie en diálogo con El Mostrador.