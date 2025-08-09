Axel Kicillof cuestionó la cadena nacional de Javier Milei: "Un delirio cósmico"

“¿Qué les puedo decir? Vergonzoso, penoso. La cadena nacional venía como una especie de propuesta que es un delirio cósmico, penalizar a los diputados que no votan lo que Milei piensa que hay que votar", opinó Kicillof al ser consultado sobre el mensaje del libertario respecto a los vetos al aumento de las jubilaciones y la emergencia en discapacidad.

En declaraciones radiales, el Gobernador profundizó sus cuestionamientos al Presidente: “Lo quiere presentar como una ley, no le aprueban en las Cámaras, no le aprueban sus leyes y ahora quiere que se autopersigan los diputados y senadores porque no están de acuerdo con Milei. Creo que es tremendamente border lo que está haciendo“.

“El contenido económico (del mensaje presidencial) también es un delirio cósmico. Milei viene de vetar leyes que tienen que ver con discapacitados, con jubilados. Los números que construye para dar sus explicaciones son falsos por donde se los mire. Y además, el Gobierno tiene un montón de plata", añadió el mandatario provincial.

En ese contexto, Kicillof fue consultado sobre la gestión del gobierno y señaló que “es un desastre por donde se la mire. En sus actitudes, sus políticas... Es un desastre”.

Ante la pregunta sobre la baja de la inflación como principal logro de la administración libertaria, el gobernador bonaerense consideró que se trata de "una modificación en la dinámica de precios por planchar el dólar, planchar los salarios, los haberes jubilatorios, pero está destruyendo el aparato productivo, la capacidad del Estado. Y a nivel internacional con una política de sumisión, de seguidismo a EE.UU e Israel".

"Milei mira septiembre y octubre como un cheque en blanco", sumó Kicillof, en referencia a las legislativas bonaerenses y nacionales, y alertó que "está en riesgo la democracia en Argentina".

Por otro lado, el mandatario provincial se refirió a la posibilidad de que Máximo Kirchner encabece la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. "No hay veto para nadie y tenemos que encontrar la mejor expresión. Yo lo he dicho varias veces, no lo he charlado esto, particularmente con Máximo”, confió.

"Están surgiendo diferentes propuestas para encabezar la boleta, todavía no lo hemos saldado, ya lo saldaremos. Me parece bien que haya candidatos, ideas, propuestas. Lo fundamental es que eso exprese y permita representarnos en octubre, todo lo que venga a ponerle un freno a Milei y a defender lo que somos, lo que hacemos, de la mejor manera posible", señaló.

Y concluyó: “Tenemos que ponernos de acuerdo entre todos y que sea algo expresivo de todos los sectores y que contenga a todos los sectores. Y me parece que, en ese sentido, yo tampoco quiero cerrar opciones".