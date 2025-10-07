Milei en Mar del Plata: tensión, protestas y fuerte operativo de seguridad

Al igual que ocurrió en otros puntos del país, durante la tarde de este martes se registran protestas contra la recorrida de Milei para apuntalar la campaña proselitista de los candidatos a diputados nacionales Diego Santilli y Karen Reinhardt, entre otros.

Con canciones alusivas a las presuntas coimas que habría recibido la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y pancartas contra el mandatario, un nutrido grupo de personas sigue llegando para repudiar al mandatario sobre la calle Güemes.

Ante el riesgo de encontronazos de los funcionarios con los manifestantes, la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y la Prefectura reforzaron el operativo de seguridad en la zona donde se esperaba la presidencia presidencial.

La concentración mayoritaria se dio en la esquina de Güemes y Avellaneda, sitio que se fijó como punto de partida para el inicio de la caminata que encabezó el presidente. Hasta allí llegaron manifestantes con pancartas en contra del jefe de Estado, consignas a favor de los jubilados y carteles de repudio.

video

Milei cruzó a un vecino que lo insultó en Mar del Plata

El presidente Javier Milei tuvo un cruce con un vecino mientras firmaba autógrafos a militantes libertarios durante su visita a la ciudad de Mar del Plata.

"Igual te estoy arreglando la vida", le gritó el mandatario a un vecino marplatense que lo llamó “estafador” desde el balcón de un departamento de un edificio.

Mientras continuaban los insultos, los militantes libertarios arengaron al Presidente a que vuelva a responder a las agresiones verbales: “Dome, Milei, dome”. "Te voy a bajar un poco más la inflación así puteas un poco más, dale", replicó el mandatario.