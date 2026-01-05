Ciudad de Buenos Aires: cayó la pobreza y creció la clase media en el tercer trimestre de 2025

La indigencia, que es la situación más extrema de carencias, se ubicó en el 4% de los hogares y el 5,3% de las personas. El organismo señaló que dentro de la población pobre, la proporción de indigentes bajó levemente, pasando a representar el 29,1% de los hogares y el 30,7% de las personas.

Diferencias por grupos

El impacto de la pobreza no es igual en toda la Ciudad. Los hogares con niños menores de 14 años registran un 22,6% de incidencia, mientras que los que incluyen adultos mayores presentan un nivel menor, 12,1%. La Zona Sur concentra los valores más altos, con un 21,8% de hogares bajo la línea de pobreza.

Entre los menores de 18 años, la pobreza afectó al 27,1%, una caída significativa frente al 42,6% de 2024. Para salir de la pobreza, un hogar promedio necesitaría ingresos adicionales de $388.031 mensuales, equivalentes al 37,8% de la canasta básica total.

Crecen los sectores medios

La mejora en los ingresos se reflejó en un aumento de los hogares de clase media, que ahora representan el 51,4% de los hogares y 49% de la población. Los sectores acomodados también crecieron, llegando al 16,1% de los hogares y 12,6% de la población.

En el tercer trimestre de 2025, menos hogares son pobres y más se suman al sector medio.

En paralelo, los hogares vulnerables disminuyeron significativamente, pasando de 38,2% a 22,7%, y representan unas 877.000 personas.